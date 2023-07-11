MSB askerlik yerleri e-Devlet sorgulama ekranı üzerinden ağustos celbi askerlik yerleri ilan edilecek. Ağustos 2023 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak asker adayları temmuz ayının gelmesiyle askerlik yerleri ile ilgili yapılacak açıklamaya kilitlendi. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü ağustos celbi askerlik sevk ve yerlerinin açıklanacağı tarihi bildirdi. Yapılan açıklamada, "Seçim ve sınıflandırma sonuçları 28 Temmuz 2023 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır." denildi. Peki, 2023 Ağustos askerlik yerleri/celp ve sevkleri ne zaman belli olacak? İşte, ayrıntılar.