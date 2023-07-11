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Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu? 2023 Ağustos askerlik yerleri/celp ve sevkleri ne zaman belli olacak? (e-Devlet askerlik yeri sorgulama ekranı)

Güncelleme Tarihi:

#Askerlik Yerleri Sorgulama#Ağustos Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak#E-Devlet
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 11, 2023 23:46

Askerlik yerleri sorgulama ekranı için gözler artık MSB'den yapılacak açıklamaya çevrildi. MSB Askeralma Genel Müdürlüğü internet sitesinden yapılan duyuruda 2023 Ağustos ayı askerlik yerleri/celp ve sevklerinin açıklanacağı tarih bildirildi. Buna göre yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmeti tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleri temmuz ayında ilan edilecek. Asker adayları ağustos celbi askerlik yerlerini e-Devlet üzerinden sorgulayabilecekler. Peki, askerlik yerleri ne zaman belli olacak? Ağustos askerlik yerleri/celp ve sevkleri ne zaman açıklanacak? İşte, ayrıntılar.

1/4Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu 2023 Ağustos askerlik yerleri/celp ve sevkleri ne zaman belli olacak (e-Devlet askerlik yeri sorgulama ekranı)

MSB askerlik yerleri e-Devlet sorgulama ekranı üzerinden ağustos celbi askerlik yerleri ilan edilecek. Ağustos 2023 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak asker adayları temmuz ayının gelmesiyle askerlik yerleri ile ilgili yapılacak açıklamaya kilitlendi. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü ağustos celbi askerlik sevk ve yerlerinin açıklanacağı tarihi bildirdi. Yapılan açıklamada, "Seçim ve sınıflandırma sonuçları 28 Temmuz 2023 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır." denildi. Peki, 2023 Ağustos askerlik yerleri/celp ve sevkleri ne zaman belli olacak? İşte, ayrıntılar.

2/4ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Seçim ve sınıflandırma sonuçları 28 Temmuz 2023 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır.

Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dâhil olmak üzere yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edileceklerdir.

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3/4Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu 2023 Ağustos askerlik yerleri/celp ve sevkleri ne zaman belli olacak (e-Devlet askerlik yeri sorgulama ekranı)

Yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır.

 

YükümlüSevk Tarihleri
Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1’inci Grup)10 Ağustos 2023
Er (2’nci Grup)07 Eylül 2023
Er (3’üncü Grup)05 Ekim 2023

 

4/4Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu 2023 Ağustos askerlik yerleri/celp ve sevkleri ne zaman belli olacak (e-Devlet askerlik yeri sorgulama ekranı)

6. Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.

7.Yükümlülere, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı ile PttMatiklerden alabileceklerdir.

8. Yükümlüler, askerlik hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine başvururak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebileceklerdir.

9. Sevk belgesini almayanlar ile aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacaktır.

10. 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 27’nci maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir.

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