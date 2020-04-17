Askerlik uzadı mı? Celpler ve terhisler ertelendi mi? Askerlikte son durum
Koronavirüs kapsamında alınan kararlar arasında yer alan celpler ve terhisler konusundaki erteleme kararı, pek çok asker ve asker adayının araştırdığı konu olmaya başladı. Askerlik uzadı mı sorusuna cevap arayan pek çok vatandaş, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştirdi. Peki, Askerlikte son durum nedir? İşte, Resmi Gazete'de yayımlanan duyuru ile askerlik uzadı mı sorusunun cevabı ve silah altındaki erlerin merakla araştırdığı konunun detayları
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Koronavirüs önlemleri sebebiyle Milli Savunma Bakanlığı askerlerin terhis ve celp dönemlerine düzenleme getirdi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komuta kademesinin katıldığı toplantıda TSK'daki koronavirüs tedbirleri ile yeni alınacak önlemler değerlendirildi. Bakan Akar burada yaptığı açıklamada; 'Kasım 2019'da silah altına alınanların hizmet sürelerinin bir ay uzatılmasını planlıyoruz.' dedi. Peki, Askerler ne zaman terhis olacak? Askerlik celp yerleri ertelendi mi?
ASKERLİK UZATILDI MI?
MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bugüne kadar Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde gözümüz gibi sakındığımız Mehmetçik ile yeni gelecek evlatlarımızın salgına karşı korunması maksadıyla daha önce kritik dönemlerde uyguladığımız gibi nisan ayında askere alınacak 53 bin yükümlü gencimizin silah altına alınmasının ertelenmesinin, birliklere yeni er gelmeyeceği için de Kasım 2019 celp döneminde silah altına alınanların hizmet süresinin bir ay uzatılmasının ve bir ay sonra konunun yeniden incelenmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir" dedi.
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Milli Savunma Bakanlığı'nda, Bakan Akar başkanlığında yapılan toplantıda koronavirüs salgınına ilişkin alınan önlemler ve sahadaki uygulamaları değerlendirildi. Toplantıya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Bakan Yardımcıları Yunus Emre Karaosmanoğlu, Alpaslan Kavaklıoğlu ve ilgili teknik personel katıldı. Toplantıda, MSB Koronavirüs ile Mücadele Merkezi (KOMMER) yetkililerince önlemlere ve uygulamalarına yönelik sunumun yapıldı.
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'CELP VE TERHİS RİSKİ'
Bakan Akar, terhis edilecek er ve erbaşların da terhisten önce 14 gün kontrol altında tutulduktan sonra il veya ilçe sağlık müdürlükleri ile koordineli olarak terhis işlemlerinin yapıldığını dile getirerek, şöyle konuştu:
"Aldığımız tüm bu tedbirlere rağmen, celp ve terhislerin bu aşamada yapılmasının, Mehmetçik, toplum ve TSK için bir risk oluşturduğunu değerlendirdik, gördük, görüyoruz. Önümüzdeki dönemde Jandarma dahil 53 bin kişi celp kapsamında gelecek, 66 bin kişi de terhis olacaktır. Yurdumuzun her köşesinde ve yurt dışında görev yapan Mehmetçiğin bu görev değişimi yurt çapında en az 120 bin kişilik çok kapsamlı bir hareketliliğe sebep olacaktır. Aile bireyleri ve diğer yakınları dikkate alındığında bu rakamın 500 binlere varacağı değerlendirilmektedir. Kışladan sağlıklı çıkanların evlerine, evlerinden sağlıklı çıkanların kışlalara virüs bulaşmadan ulaşmaları bu ortamda çok riskli ve hatta mümkün de olmayabilir. Bu da hem TSK için hem de aileler ve toplum için büyük tehlike ve risk demektir. Bu hareketlilik, bugüne kadar karantina, şehirlerin izolasyonu, sokağa çıkma yasağı gibi sosyal hareketliliği asgariye indiren tedbirlerle yurt genelinde ve TSK bünyesinde sağlanan kazanımlara çok ciddi, büyük zararlar verebilir. Buna bağlı olarak; özellikle operasyon birliklerimizde meydana gelecek bir virüs salgını yurt içi, yurt dışı operasyonlarımızı tehlikeye sokabilir."
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CELP VE ERTELEME SÜRESİNİN UZATILMASI
Bu kapsamda TSK'nın komuta kademesi ve ilgili personelle değişik çözümler üzerinde kapsamlı çalışmalar yaptıklarını dile getiren Akar, "Bugün yaptığımız nihai toplantı sonucunda, bugüne kadar TSK bünyesinde gözümüz gibi sakındığımız Mehmetçik ile yeni gelecek evlatlarımızın salgına karşı korunması maksadıyla daha önce kritik dönemlerde uyguladığımız gibi nisan ayında askere alınacak 53 bin yükümlü gencimizin silah altına alınmasının ertelenmesinin, birliklere yeni er gelmeyeceği için de Kasım 2019 celp döneminde silah altına alınanların hizmet süresinin bir ay süre ile uzatılmasının ve bir ay sonra konunun yeniden incelenmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir. Bildiğiniz gibi daha önce bedelli askerlik ile personelimizin atamaları ve uzun süreli görevlendirilmeleri de ertelenmişti. Çalışma sonuçları en kısa zamanda Sayın Cumhurbaşkanımızın onaylarına sunulacaktır. Bahsettiğimiz terhis ve celplerin ertelenmesi ile ilgili düzenlemeleri, milletimizin bağrından çıkan TSK’nin operasyonlarına ve diğer faaliyetlerine herhangi bir olumsuz etkisi olmayacak şekilde planladık" değerlendirmesinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan askerliğin 1 ay uzatılması kararını onayladı ve askerliğin uzatılması kararı 17 Nisan tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre 1 Kasım 2019-1 Aralık 2019 tarihlerinde silahaltına alınan er ve erbaşların hizmet süresi 1 ay uzatılmış olacak.