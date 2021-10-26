Bakan Koca'nın sözleri harekete geçirdi: Yeni adım geldi

Turan, “Gençler sosyal hayatları için, okula rahat gitmeleri için, sevdiklerinin sağlığını korumak için mutlaka aşılanmalılar. Çünkü şu anda iki doz Sinovac olup da üçüncü dozunu olmayan ve aşısız kabul edilen yaklaşık üç milyon vatandaşımız bulunuyor. Çoğunluğu 65 yaş üzeri ve riskli grupta. Bu kişilerin sağlığını korumak, onlara virüs bulaştırmamak için gençlerin derhal aşılanması çok önemli” diye konuştu.