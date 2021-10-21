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Nuray BABACAN / ANKARA
Haber Giriş: 21 Ekim 2021 - 07:00 | 

Aşılamanın faydası: Vaka çok, hasta az

Korona vakaları zaman zaman azalsa da son 7 haftadır tırmanışta. Ancak uzmanlar, vaka sayısının fazla olmasına karşın yoğun bakımların geçen yılın bu dönemine kıyasla rahat olduğuna dikkat çekiyor ve bunu da artan aşı oranına bağlıyor. Zira aşı, koronanın hafif atlatılmasında en büyük etken...

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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Edinilen bilgiye göre toplantılarda uzmanlar, aşılanma hızında artışın sağlanmasıyla koronavirüsün mevsimsel bir salgına dönüşelebileceği görüşünü dile getiriyor.

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Yapılan değerlendirmelerde, “Şu an, aşının etkisi sayesinde yol alıyoruz. Vakamız çok ama bu vakaların büyük çoğunluğu yatan hastaya ya da yoğun bakım hastasına dönüşmüyor. Aşının olumlu etkisini her anlamda yaşıyoruz” deniliyor.

3YOĞUN BAKIM TABLOSU

YOĞUN BAKIM TABLOSU

Yoğun bakımdakilerin tablosunda ise bir değişiklik görünmüyor. Halen yoğun bakım hastalarının yüzde 85’i hiç aşı olmamış veya tek doz aşı yaptıranlardan oluşuyor.

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Yoğun bakımda yatanlar arasında iki doz BioNTech olan hasta bulunmuyor. Üç kez Sinovac aşısı olanlardan ise bağışıklığı baskılayan tedavi görenler olduğu belirtiliyor.

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Aşıya rağmen pozitif olanların ise daha çok ayakta tedavi ile sorunu çözdüğü ifade ediliyor.

6SEYİR DEVAM EDİYOR

SEYİR DEVAM EDİYOR

Verilen bilgiye göre, her haftanın ilk yarısında yükselen vaka sayıları, ikinci yarısında geriliyor.

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İki haftadan beri seyrin böyle devam ettiği, son 7 haftadan beri de tırmanma eğiliminin zaman zaman duraksama olsa da devam ettiği belirtiliyor.

8GENÇLER DAHA ‘POZİTİF’

GENÇLER DAHA ‘POZİTİF’

Toplantılarda günlük kaydedilen 30 bin vaka değerlendirilirken, küçük çocukların virüsü evlerinden getirdiği, üniversite gençlerinin ise virüsü okuldan eve götürdüğü yorumları yapılıyor.

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Türkiye’de vakaların 3’te 1’inin çocuk yaş grubunda çıktığı, risk grubundan olmayanlar dışında, çocukların yatan hasta ve yoğun bakım aşamasına gelmediği vurgulanıyor.

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Toplantılarda yapılan analizlerine göre, vaka yükünün yüzde 50’si 30 yaş altında bulunuyor.

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Uzmanlar, “Toplumun en hareketli kesimi lise ve üniversite öğrencileri. Bir ay sonra kapalı alanlarda bulunma daha çok artacak. Yurtlarda, okullarda kapalı mekânda daha fazla zaman geçirilecek. O yüzden gençlerin aşılanması çok önemli. Tek kurtarıcı aşı” değerlendirmesinde bulunuyor.

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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