Aşıdan sonra kol ağrısı ne zaman geçer? Kol ağrısı bir yan etki mi? İşte detaylar
Aşıdan sonra oluşan kol ağrısı vatandaşlarca sorgulanıyor. Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında yürütülen aşılama kampanyası kapsamında her gün yüz binlerce kişi aşı oluyor. Aşı olduktan sonra en çok merak edilenlerden biri de yan etkileri. Peki, aşıdan sonra kol ağrısı ne zaman geçer?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Kovid-19 ile mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı 48 milyon 386 bin 796'ya ulaştı. Aşı yaptıran vatandaş sayısı hızla artarken, bir yandan da yan etkilere dair araştırmalar hız kazandı. İşte, Biontech ve Sinovac yan etkileri hakkında bilgi....
2
Sağlık Bakanlığı Covid-19 aşının yan etkilerini resmi internet adresinden paylaştı. Bugüne kadar COVID-19 aşılarına yönelik gerek yürütülen klinik çalışmalarda gerekse mevcut aşı uygulamalarında ciddi yan etkilere rastlanmamıştır. Aşılama sonrasında görülen yan etkiler sıklıkla hafiftir.
3
Bunlar; yorgunluk, baş ağrısı, ateş, titreme, kas/eklem ağrısı, kusma, ishal, aşı uygulanan bölgede ağrı, kızarıklık, şişlik gibi hafif yan etkilerdir. Ancak nadir de olsa alerjik reaksiyonların olabileceği göz ardı edilmeden aşı uygulamasından sonra bir rahatsızlık hissedilmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması ve hekime yakın zamanda aşı olunduğu bilgisinin iletilmesi unutulmamalıdır.
4
Aşı sonrasında sık olarak karşılaşılabilecek durumlar ve bu hafif durumlara yönelik destekleyici yaklaşımlar şunlardır:• Aşı uygulanan bölgede ağrı/şişlik/kızarıklık Aşı uygulanan kolunuza yüksekte olacak şekilde pozisyon veriniz. Soğuk uygulama yapınız. (Örnek: Soğuk suyla ıslatılmış bir havlunun aşı yapılan bölgeye uygulanması vb. Bu sırada cilde doğrudan buz temas ettirilmesinden kaçınılmalıdır.)Parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanılabilir.
• Yorgunluk İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz.
• Hafif ateş, titreme İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz, parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.
• Baş ağrısı Parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.• Kas/eklem ağrısı İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz, parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.
• Kusma, ishal Bol sıvı takviyesi yapabilirsiniz, beslenmenizi ishal diyetine uygun olarak düzenleyebilirsiniz. Ağızdan sıvı ve gıda alınamayacak kadar kusma olması durumunda sıvı kaybı olabileceğinden sağlık kuruluşuna başvurunuz.