Aşı yasakları gelecek mi? Aşı zorunluluğu olacak mı? Öğrenci ve veliler için son dakika açıklama!
Aşı olmayı kabul etmeyenlere yaptırım uygulanıp uygulanmayacağı belirsizliği devam ediyor. Pandemi ile mücadelede en önemli silah olan aşıların zorunlu olması yönünde tartışmalar sürerken, aşı olmayana yasak gelecek mi sorusuna yönelik Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yanıt geldi. Eğitim öğretimin aksamaması için aşıların yapılması gerektiğine vurgu yapan Bakan Koca, öğrenci ve velilerin aşılarını tamamlayacakları ya da PCR test yaptıracaklarını söyledi. Peki, aşılar zorunlu mu oluyor? İşte, aşı konusunda Bakan Koca'nın açıklamaları.
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Aşılar zorunlu mu oluyor sorusu milyonlar tarafından son gelişmeler ile takip ediliyor. Aşı olmayanlar için bir kısım kararlar alınırken aşı zorunluluğu tartışmaları hız kazandı. Tüm okulların zamanında yüz yüze eğitime açılacağını belirten Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Eğitim ve iş hayatının sekteye uğramaması için aşı olmazsa olmaz kural haline gelmeli, aşı olmayan kişiler ise düzenli olarak PCR test sonuçlarının negatif olduğunu göstermelidir." dedi.
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AŞILAR ZORUNLU MU OLACAK?
Bakan Koca, video konferans yöntemiyle düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, toplantıda salgının seyri, iş yerleri ve eğitim kurumlarının hazırlık durumu, yerli aşı ile aşı programının ele alındığını belirtti.
Koca, şöyle devam etti:
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"Bu süre zarfında çok önemli bir işimiz var. O da aşı olmamış öğretmen ve öğretim üyesi kalmayacak tedbirleri hayata geçirmek. Öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi korumanın birinci adımı, öğretmenleri, öğretim üyelerini ve öğrencilerimizin birlikte yaşadıkları ailelerini aşılamaktır. Aşı programımız bugüne kadar bir teşvik ve tercih konusuydu oysa artık eğitim ve iş hayatının devamı gayesiyle her bir vatandaşımız için tercihe bırakılamayacak bir toplumsal ödevdir. Eğitim ve iş hayatının sekteye uğramaması için aşı olmazsa olmaz kural haline gelmeli, aşı olmayan kişiler ise düzenli olarak PCR test sonuçlarının negatif olduğunu göstermelidir.
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Özellikle öğrenci velileri ya aşılarını tamamlayacaklar ya da hastalık taşımadıklarını düzenli olarak kontrol ettirmek zorunda olacaklar. Bunun detaylarını ilgili kurumlarımızla yapacağımız ortak çalışmalar neticesinde ilan edeceğiz. Tekrar ifade etmek istiyorum yüz yüze eğitim olmazsa olmazımızdır. Çünkü artık aşı var. Aşı, iş ve eğitim hayatı için artık bir teşvik ve tercih değil toplumsal bir ödevdir."