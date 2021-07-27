Aşı yaptırmak zorunlu mu olacak? Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs aşı zorunluluğu hakkında açıklama
Aşı zorunluluğu tartışmaları vaka sayılarının artması ile tekrardan konuşulmaya başlandı. Dünyada korona krizi başladığından bu yana ülkeler aşılar için herhangi bir yaptırıma gitmezken, ülkemizde de aşı yaptırmanın zorunlu olup olmayacağı uzman isimlerin yaptığı açıklamalar ile gündeme geldi. Sağlık Bakanlığı internet sitesinde "Sıkça Sorulan Sorular" başlıklı ekranda milyonların merak ettiği 'Aşı yaptırmak zorunlu mu olacak?' sorusuna yanıt verdi. İşte, Sağlık Bakanlığı'nın covid-19 aşı zorunluluğu hakkında yaptığı o açıklama
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Aşı olmak zorunlu mu olacak sorusu dünyada olduğu gibi ülkemizde de yakından takip ediliyor. Sağlık Bakanlığı tarafından ücretsiz olarak sağlanmakta olan Covid-19 aşısında olumlu süreç devam ederken aşı konusunda tercih hakkı bulunan vatandaşlar da resmi açıklamalara odaklandı. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, aşı uygulamasının zorunlu olmadığı belirtilerek, aşı olmanın kişinin topluma karşı sorumluluğu olduğu vurgulandı.
2
AŞI OLMAK ZORUNLU MU OLACAK?
Sağlık Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde;
Türkiye’de çocukluk aşıları dâhil, aşı uygulaması zorunlu değildir. Bununla birlikte aşı, hastalıklardan korunmak için en etkili yöntemlerden biridir. Aşı sayesinde yeryüzünden silinmiş pek çok hastalık mevcuttur. Bu nedenle T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından aşıyla ilgili toplumu bilinçlendirme çalışmaları yürütülmektedir. Aşı olmak, kişinin topluma karşı sorumluluğudur.
3
COVİD-19 AŞILARI GÜVENLİ MİDİR?
Hiçbir aşı, faz çalışmaları yapılmadan, bu çalışmaların sonuçları ilgili mercilerle şeffaf bir şekilde paylaşılmadan onay alamaz, piyasaya sürülemez. Aşı çalışması yapan kuruluş, geliştirme ve üretim sürecinde uluslararası kalite standartlarına uymak zorundadır. Bu standartlar İyi Laboratuvar Uygulamaları (GLP-Good Laboratory Practices), İyi Klinik Uygulamaları (GCP-Good Clinical Practices) ve İyi Üretim Uygulamaları’dır (GMP-Good Manufacturing Practices).
4
Ayrıca faz çalışmaları sırasında aşıyla ilişkili olduğu düşünülen ve insan sağlığını belirgin ölçüde olumsuz etkileyen bir durum saptandığında çalışmalar durdurulmaktadır. Yalnızca sorunun aşı ile ilişkili olmadığından emin olunması durumunda çalışmalar sürdürülmekte, aşılama yapılıyor ise kaldığı yerden devam ettirilmektedir.
5
Bu çerçevede ülkemizde uygulanmaya başlanan COVID-19 aşılarının faz çalışmalarında çalışmanın durmasına sebebiyet verecek bir yan etki ile karşılaşılmamıştır. Uygulama aşamasında da güvenliği konusunda herhangi bir tereddüt bulunmamaktadır.