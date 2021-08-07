Aşı yaptırmak zorunlu mu? Aşı yaptırmayanlara yasak gelecek mi? İşte Sağlık Bakanlığı açıklaması

AŞI OLMAK ZORUNLU MU OLACAK? Sağlık Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde;



Türkiye’de çocukluk aşıları dâhil, aşı uygulaması zorunlu değildir. Bununla birlikte aşı, hastalıklardan korunmak için en etkili yöntemlerden biridir. Aşı sayesinde yeryüzünden silinmiş pek çok hastalık mevcuttur. Bu nedenle T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından aşıyla ilgili toplumu bilinçlendirme çalışmaları yürütülmektedir. Aşı olmak, kişinin topluma karşı sorumluluğudur.