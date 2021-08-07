Aşı yaptırmak zorunlu mu? Aşı yaptırmayanlara yasak gelecek mi? İşte Sağlık Bakanlığı açıklaması
Aşı zorunluluğu kahvehanelere ikinci doz aşısının yaptırmayanların alınmayacağının açıklanmasıyla tekrar tartışmaları gündeme taşıdı. Toplumsal bağışıklık için önem taşıyan covid-19 aşıları Türkiye'de uygulanırken Sağlık Bakanlığı test sonucu pozitif olanların çoğunun aşı yaptırmayan vatandaşlar olduğunu bildirdi. Koronavirüs aşısı olmayanlar akıbeti ise Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer aldı. Aşı yaptırmak zorunlu mu? sorusuna yönelik Bakanlığın sitesinde detaylar yer alıyor. İşte, Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs aşıları hakkında yaptığı o açıklama.
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Aşı olmak zorunlu mu olacak sorusu kahvehaneler için gelen yasağın ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Ücretsiz olarak sağlanmakta olan Covid-19 aşısında aşı yaptıranlar kadar yaptırmayanların sayısı da yüksek. Uzmanlar aşı konusuna her geçen gün dikkat çekerken kısıtlamaların gelip gelmeyeceği gündemde yer aldı. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, aşı uygulamasının zorunlu olmadığı belirtilerek, aşı olmanın kişinin topluma karşı sorumluluğu olduğu vurgulandı.
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AŞI OLMAK ZORUNLU MU OLACAK?
Sağlık Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde;
Türkiye’de çocukluk aşıları dâhil, aşı uygulaması zorunlu değildir. Bununla birlikte aşı, hastalıklardan korunmak için en etkili yöntemlerden biridir. Aşı sayesinde yeryüzünden silinmiş pek çok hastalık mevcuttur. Bu nedenle T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından aşıyla ilgili toplumu bilinçlendirme çalışmaları yürütülmektedir. Aşı olmak, kişinin topluma karşı sorumluluğudur.
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COVİD-19 AŞILARI GÜVENLİ MİDİR?
Hiçbir aşı, faz çalışmaları yapılmadan, bu çalışmaların sonuçları ilgili mercilerle şeffaf bir şekilde paylaşılmadan onay alamaz, piyasaya sürülemez. Aşı çalışması yapan kuruluş, geliştirme ve üretim sürecinde uluslararası kalite standartlarına uymak zorundadır. Bu standartlar İyi Laboratuvar Uygulamaları (GLP-Good Laboratory Practices), İyi Klinik Uygulamaları (GCP-Good Clinical Practices) ve İyi Üretim Uygulamaları’dır (GMP-Good Manufacturing Practices).
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Ayrıca faz çalışmaları sırasında aşıyla ilişkili olduğu düşünülen ve insan sağlığını belirgin ölçüde olumsuz etkileyen bir durum saptandığında çalışmalar durdurulmaktadır. Yalnızca sorunun aşı ile ilişkili olmadığından emin olunması durumunda çalışmalar sürdürülmekte, aşılama yapılıyor ise kaldığı yerden devam ettirilmektedir.