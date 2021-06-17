Aşı sırası kimde? İşçi ve memurlar ne zaman aşı olacak? Aşı sırası sorgulama ve bilgi alma ekranı

"35 yaş üzerindeki tüm vatandaşlarımız için aşı randevularını açıyoruz" Kovid-19'a karşı zaferin aşılamayla elde edileceğini vurgulayan Koca, şöyle devam etti:



"Aydınlık ve sağlıklı yarınların habercisi gün gibi ortadadır. Aşı ile toplumsal bağışıklığı elde edeceğimiz zamana sayılı günler kaldı. Son bir hafta içinde aşılarımızı, çalışma hayatı, eğitim hayatı, sanat ve kültür hayatından, pek çok meslek ve yaş grubundan insanlarımızın erişimine açtık. 35 yaş üzerindeki tüm vatandaşlarımız için de aşı randevularını açıyoruz."



Bakan Koca, güçlü sağlık altyapısı ve halkın gösterdiği yoğun teveccüh sayesinde toplumsal bağışıklık hedefine her geçen gün daha da yaklaşıldığını belirterek, bugün itibarıyla yaklaşık 23 milyon birinci doz, 14 milyon ikinci doz olmak üzere toplam 37 milyon doz Kovid-19 aşısı uygulandığını kaydetti.



Daha önce "Bu güce güvenin" sözünü söylediğini hatırlatan Koca, "Bunun bir işaret zamiri olduğundan bahisle kimdir bu gücün sahibi sorusunu soranlar oluyor. Bu gücün sahibi elbette devletimizdir. Devletimizin gücü büyüktür. Bu güce güveni güçlü şekilde gösteren halkımıza ve bu gücün en önemli unsurlarından biri olan sağlık teşkilatımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.