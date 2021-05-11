Aşı randevusu nasıl iptal edilir? MHRS aşı randevu tarih değiştirme ekranı

KISITLAMALAR SÜRECİNDE COVİD-19 AŞI RANDEVULARI HAKKINDA Covid-19 aşı randevunuzu sokağa çıkma kısıtlaması olan bir güne aldıysanız aşağıdaki belgelerden herhangi birini gerektiğinde güvenlik görevlilerine ibraz etmek için yanınızda bulundurarak aşınızı yaptıracağınız sağlık kuruluşuna gidebilirsiniz:



-MHRS mobil ve web sitesindeki "Randevularım" sekmesinde bulunan ilgili randevu kartı.-Randevu bilgilerinizin bulunduğu sayfanın PDF olarak alabileceğiniz çıktısı.-Randevu bilgilerinin bulunduğu sayfanın cihazınıza kaydedilmiş ekran görüntüsü.-Randevu bilgilendirme seçeneklerinde SMS veya mail ile bilgilendirme tercihiniz aktif ise size gönderilen randevu bilgilendirme mesajı.