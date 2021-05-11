Aşı randevusu nasıl iptal edilir? MHRS aşı randevu tarih değiştirme ekranı
Sağlık Bakanlığı aile hekimlerinin talebi üzerine Ramazan Bayramı dönemi için yeni bir karar aldı. 10-11-12 Mayıs tarihlerinde Aile Sağlığı Merkezleri'nin açık veya kapalı olması aile hekimliklerinin inisiyatifine bırakıldı. Vatandaşlar aşı randevularını hastanelere yönlendirebilecek ya da bayram sonrasına erteleyebilecek. Peki, aşı randevusu nasıl iptal edilir?
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Ramazan Bayramı öncesindeki 10, 11 ve 12 Mayıs'ta aile sağlığı merkezlerinin çalışma biçimi, aile hekimlerince planlanacak. Randevuları bayrama denk geldiği için tarih değişikliği yapmak isteyenler vatandaşlar, aşı randevusunu iptal etmenin yollarını arıyor. Peki, randevu iptali nasıl yapılır? İşte aşı randevusunda tarih değişikliği yöntemler,
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MHRS’ nin internet sayfasından veya 182 numaralı telefonundan aldığınız randevuyu, muayene tarihinden önce MHRS’nin internet sayfasından veya 182 numaralı telefonu arayarak iptal edebilirsiniz.
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Randevunuzu iptal edebilmek için aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz.
https://www.hastanerandevu.gov.tr ya da https://www.mhrs.gov.tr adresinden randevu al bölümüne girdiğinizde, kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaptıktan ekranın üst bölümünde yer alan "Randevu Geçmişi" kısmından randevularınızı görebilir, iptal etmek istediğiniz randevunun sağ tarafındaki "İptal Et" butonuna basarak randevunuzu iptal edebilirsiniz.Akıllı cihazınızdan MHRS Mobile giriş yaptıktan sonra açılan ekranda "Randevu Geçmişi" kısmından randevularınızı görebilir, iptal etmek istediğiniz randevunun alt kısmındaki "İptal Et" butonuna basarak randevunuzu iptal edebilirsiniz.ALO 182 çağrı merkezimizi arayarak da bilgi güvenliği kapsamında sorulan sorulara doğru cevap vermeniz halinde randevu iptal işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.
Covid-19 aşı randevunuzu sokağa çıkma kısıtlaması olan bir güne aldıysanız aşağıdaki belgelerden herhangi birini gerektiğinde güvenlik görevlilerine ibraz etmek için yanınızda bulundurarak aşınızı yaptıracağınız sağlık kuruluşuna gidebilirsiniz:
-MHRS mobil ve web sitesindeki "Randevularım" sekmesinde bulunan ilgili randevu kartı.-Randevu bilgilerinizin bulunduğu sayfanın PDF olarak alabileceğiniz çıktısı.-Randevu bilgilerinin bulunduğu sayfanın cihazınıza kaydedilmiş ekran görüntüsü.-Randevu bilgilendirme seçeneklerinde SMS veya mail ile bilgilendirme tercihiniz aktif ise size gönderilen randevu bilgilendirme mesajı.