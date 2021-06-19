Aşı randevusu nasıl iptal edilir? İşte adım adım MHRS koronavirüs aşı randevu iptal ekranı
Aşı programındaki 18 yaş üstü nüfusun yüzde 50'sinin tam doz veya ilk doz aşıları tamamlandı. Sağlık Bakanı Koca, aşı programında yer alan 18 yaş üstü nüfusun yüzde 50'sinin tam doz veya ilk doz Kovid-19 aşılarının tamamlandığını bildirdi. Aşılama çalışmaları son hız devam ederken, çeşitli nedenlerle randevularını iptal etmek isteyen vatandaşlar da sorularına yanıt arıyor. Peki, aşı randevusu nasıl iptal edilir?
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Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı bugün itibariyle 40 milyon 389 bin 906'ya ulaştı. Aşılama çalışmaları devam ederken, randevu iptalinin nasıl ve nereden yapıldığı merak konusu oldu. İşte, MHRS koronavirüs aşı randevusu iptal ekranı...
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E-DEVLET VE MHRS İLE AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?
Aşı randevusu telefon ile alınacaksa kimlik belgesinin yanınızda bulunması gerekiyor. Eğer aşı randevusu SMS ile alınacaksa TC Kimlik Numarası ve Kimlik Seri Numarasını biliyor olmak yeterlidir. Tüm bunların dışında E-Devlet girişi ile basit bir şekilde aşı randevusu oluşturmak da mümkün olabilmektedir. Bu sayede aşı randevu günü ve saati konusunda serbestçe seçim yapabilmenize imkan doğmaktadır.
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SMS İLE AŞI RANDEVUSU ALMA
SMS ile aşı randevusu almak için ASI boşluk TC Kimlik Numarası boşluk Kimlik Seri Numarası bilgilerini girerek 2023'e göndermek gerekecektir. Örnek;
ASI 1234567890 3934
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TELEFONDAN AŞI RANDEVUSU ALMA EKRANI
Telefondan aşı randevusu oluşturabilmek için Sağlık Bakanlığı MHRS sistemi olan 182 çağrı merkezini arayabilirsiniz. Ancak yoğunluk oluştuğu dönemlerde 182 çağrı merkezi hattı düşmemekte ve iletişimde problem yaşanabilmektedir.
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COVİD-19 AŞI RANDEVUSU İPTAL EDİLİR Mİ?
Belirlenen tarihte aşı randevusuna gidemeyecek olan vatandaşlar aşı randevusunu MHRS ve e-Nabız sistemi üzerinden iptal edilebilirler.
MHRS, e-devlet ve e-nabız sistemleri üzerinden koronavirüs aşısı randevusu iptal etme işlemi için;
www.mhrs.gov.tr internet adresi üzerinden "randevu al" yazılı butona tıklayın.
TC kimlik numarası ve şifre gibi bilgileri boşluklara yazdıktan sonra giriş yapın.
Ekranda yer alan "Randevu geçmişi" yazılı butona tıklayın
Aktif haldeki randevularınız arasında yer alan koronavirüs aşısı randevusunun yanında yer alan "iptal et" seçeneğine tıklayın.
Mobil uygulama kullanıyorsanız yine randevu geçmişine tıklayarak aşı randevunuz üzerinde yer alan iptal et butonuna tıklamanız gerekmektedir.