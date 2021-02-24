Aşı randevusu nasıl alınır? MHRS covid aşı randevusu alma işlemi
Aşı randevusunun nasıl alındığı araştırılan konular arasında bulunuyor. Covid 19 aşı süreci tüm hızıyla devam ediyor. İlk dozunu olan vatandaşlar ikinci dozu 28 gün sonra yaptırabiliyorlar. Koronavirüs aşı randevusunu almak isteyenler e-Nabız ve MHRS giriş ekranı üzerinden işlemlerini gerçekleştirebiliyorlar. Aynı zamanda telefon ile arayarak da randevu alınabiliyor. İşte MHRS aşı randevusu alma işlemi ve detaylar. ..
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MHRS aşı randevusu alma ekranı yoğun ilgi görüyor. Aşı hakkı tanınan ve randevularını alan vatandaşlar, belirlenen sağlık kuruluşlarında aşılarını oluyorlar. İlk dozun ardından 28 gün sonra ikinci doz aşıları yapılıyor. Öncelikli grupta olan vatandaşlar mhrs.gov.tr ve enabiz.gov.tr siteleri ile Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ve e-Nabiz mobil uygulamaları üzerinden randevularını alabiliyorlar. Alo 182 üzerinden de aşı randevusu veriliyor.
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AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?
Öncelikli grupta olan vatandaşlar "mhrs.gov.tr" ve "enabiz.gov.tr" siteleri ile Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ve e-Nabiz mobil uygulamaları üzerinden randevularını oluşturabiliyor.
Vatandaşlar, öncelikli grupta olup olmadığını, aralarında boşluk olacak şekilde "AŞI", "T.C. kimlik numarası" ve "T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi"ni yazarak 2023'e kısa mesaj (SMS) göndererek sorgulayabiliyor.
Kişi, aşı yapılacak öncelikli grupta bulunuyorsa randevu işlemi için MHRS uygulamasına yönlendiriliyor. Uygulamayla seçilen sağlık kuruluşundan tarih ve saat belirtilerek randevu alınabiliyor. Randevu bilgisi SMS ile kişinin telefonuna gönderiliyor.