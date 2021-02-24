Aşı randevusu nasıl alınır? MHRS covid aşı randevusu alma işlemi

MHRS aşı randevusu alma ekranı yoğun ilgi görüyor. Aşı hakkı tanınan ve randevularını alan vatandaşlar, belirlenen sağlık kuruluşlarında aşılarını oluyorlar. İlk dozun ardından 28 gün sonra ikinci doz aşıları yapılıyor. Öncelikli grupta olan vatandaşlar mhrs.gov.tr ve enabiz.gov.tr siteleri ile Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ve e-Nabiz mobil uygulamaları üzerinden randevularını alabiliyorlar. Alo 182 üzerinden de aşı randevusu veriliyor.