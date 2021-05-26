Aşı randevusu nasıl alınır? İşte MHRS ve telefondan aşı randevusu alma ayrıntıları
Aşı randevuları Sağlık Bakanlığı’nın başlattığı kolay randevu alma sistemi MHRS üzerinden ve belirlenen telefon hattından alınıyor. Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastaneler için kendilerine en uygun gün ve saatte istedikleri hekimden kolay randevu alabilmeleri için geliştirilen bir sistem. Peki, aşı randevusu nasıl alınır, nasıl iptal edilir?
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Koronavirüs salgınına karşı aşılama programında yeni aşamaya geçildi. Sağlık çalışanlarının eşlerini de aşılanacağı duyuruldu. Öte yandan ilk fazı olan vatandaşlar, 2. faz aşıyı olabilmek için randevu almaya devam ediyor. İşte, MHRS ve telefondan aşı randevusu almanın detayları...
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NASIL AŞI RANDEVUSU ALINIR?
Vatandaşlar, ALO 182 Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS)’nden şu şekilde randevu alabilirler:
ALO 182 çağrı merkezini arayarak,
https://www.hastanerandevu.gov.tr veya https://www.mhrs.gov.tr web sitesine girerek, MHRS mobil uygulamasını telefonunuza indirerek randevu talebinde bulunabilirler.MHRS üzerinden randevu alabilmek için ALO 182 hattını arayarak operatörlerimizden destek alabilirler.
İnternet üzerinden randevu almak için; daha önceden üyelik kaydı yok ise “Randevu Al” butonuna tıkladıktan sonra gelen ekrandan “Üye Ol” seçeneği tıklanarak üyelik işlemi gerçekleştirilebilir. Eğer üyelik mevcut ise kimlik numarası ve şifre ile istenilen hastane ve hekim seçilerek randevu oluşturulabilir.
MHRS mobilde randevu almak için ise akıllı cihaz / telefonun uygulama marketinden MHRS uygulaması indirilerek, üyelik kaydı yoksa oluşturarak, var ise kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılarak randevu alınabilir.
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AŞI SORGULAMA
Vatandaş “Aşı Durumunu” e-Nabız hesabından veya 2023’e Kısa Mesaj (SMS) göndererek öğrenir.
Aşı yapılacak grupta yer alıyorsa randevu işlemi için MHRS uygulamasına yönlendirilir.Tarih ve saat aralıkları seçilerek randevu işlemi tamamlanır.
Randevu işlemi sonucunda vatandaşa Kısa Mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılır. Randevu bilgileri e-Nabız ve MHRS uygulamalarından da öğrenilebilir.
Aşıyı uygulayacak sağlık personeli, “AŞILA” uygulamasından vatandaşın sorgulamasını yapar.
Uygulama üzerinden, uygulanacak aşının barkodu okutulur ve kaydedilir.
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Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra AŞI UYGULANIR.
Aşıyı uygulayan sağlık personeli vatandaşın 2. doz randevusunu oluşturur.
2. doz için oluşturulan randevu bilgileri vatandaşa Kısa Mesaj (SMS) ile iletilir.
Vatandaş elektronik aşı kartına e-Nabız ve Hayat Eve Sığar uygulamalarından ulaşabilir.