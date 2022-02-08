Aşı randevusu nasıl alınır? Aşı randevu alma ekranı MHRS: 1,2,3. doz aşı randevusu telefondan, internetten alma sayfası

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Pekinde skandal anlar Hepsini ağlayarak anlattıPekin'de skandal anlar! Hepsini ağlayarak anlattı #Pekin Kış Olimpiyat Oyunları
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni detaylar... Ali Yasakın ifadesi ortaya çıktıŞafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni detaylar... Ali Yasak'ın ifadesi ortaya çıktı#Şafak Mahmutyazıcıoğlu
1 ayın zirvesini gördü Bitcoin’de yükseliş hareketi mi başlıyor1 ayın zirvesini gördü! Bitcoin’de yükseliş hareketi mi başlıyor?#Kripto Para Piyasaları
Ispartada fatura ödemeleri ertelendi Bakan Dönmez: Sadece 7 köyümüzde elektrik kesintisi varIsparta'da fatura ödemeleri ertelendi! Bakan Dönmez: Sadece 7 köyümüzde elektrik kesintisi var#Fatih Dönmez
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlundan İsrail açıklamasıDışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan İsrail açıklaması#Mevlüt Çavuşoğlu
Köyceğiz Gölü taştı Herkes seferber olduKöyceğiz Gölü taştı! Herkes seferber oldu#Muğla
Selçuk Bayraktar hedefi açıkladı Azerbaycanda hayata geçirilecekSelçuk Bayraktar hedefi açıkladı! Azerbaycan'da hayata geçirilecek#Selçuk Bayraktar
Bir Kadir Şeker vakası daha Hayali komando olmaktı, hayalleri yıkıldıBir Kadir Şeker vakası daha! 'Hayali komando olmaktı, hayalleri yıkıldı'#Eskişehir
Macrondan peşe peşe flaş açıklamalar Ukraynaya söz verdi...Macron'dan peşe peşe flaş açıklamalar! Ukrayna'ya söz verdi...#Macron
Rekor düzeyde gelir bekleniyor Pfizerdan Covid-19 aşısıyla ilgili satış tahminiRekor düzeyde gelir bekleniyor! Pfizer'dan Covid-19 aşısıyla ilgili satış tahmini#Covid-19 Aşısı
Ünlü isme tepki İngilizce bilmeyen işçiler sinir bozucuÜnlü isme tepki! 'İngilizce bilmeyen işçiler sinir bozucu' #Jadé Tuncdoruk
Bir annenin en zor kararı Kalbini durdurmamız gerekiyorduBir annenin en zor kararı! 'Kalbini durdurmamız gerekiyordu'#Aydın
Şişeniz sizi şişmanlatıyor olabilir... ‘Tek risk kilo alımı değil…’Şişeniz sizi şişmanlatıyor olabilir... ‘Tek risk kilo alımı değil…’#Plastikler
Yine tüm dünyayı şaşırtmayı başardı Aşk mektuplarını da yanında götürmüşYine tüm dünyayı şaşırtmayı başardı! 'Aşk mektuplarını' da yanında götürmüş!#ABD
Diananın elleri de o kadar temiz değildi"Diana'nın elleri de o kadar temiz değildi"#Camilla Parker Bowles
HABERLERGündem Haberleri

Aşı randevusu nasıl alınır? Aşı randevu alma ekranı MHRS: 1,2,3. doz aşı randevusu telefondan, internetten alma sayfası

#Aşı Randevusu#Aşı Randevusu Ne Zaman#Aşı Randevusu Nasıl Alınır

Aşı randevusu nasıl alınır sorusu, henüz aşı olmayan ya da ikinci, üçüncü doz aşı için randevu almak isteyen kişilerin gündemini oluşturuyor.. Aşı randevusu nasıl alınır? sorusu aşılama süresinde randevusuz olarak aşı olmaya gitmek istemeyen kişilerin araştırdığı konu oldu. Aşı sırası gelen vatandaşlar koronavirüs aşı randevularını Sağlık Bakanlığı'nın e Nabız, MHRS ve Alo 182 hattı üzerinden alabilecekler. Aşı randevusu e Devlet üzerinden de oluşturulabilecek. Peki, koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır? E-Devlet aracılığıyla MHRS, E Nabız ve SMS ile Covid-19 aşı randevu ekranı!

1/5Aşı randevusu nasıl alınır Aşı randevu alma ekranı MHRS: 1,2,3. doz aşı randevusu telefondan, internetten alma sayfası

Aşı randevusu alma ekranı aşılama sürecine dahil olmak isteyen kişilerin araştırdığı husus oluyor. E-Devlet, MHRS ve E-Nabız aracılığıyla gerçekleşebilecek olan aşı randevusu, telefondan ya da SMS ile de alınabilecek. Mevcutta bulunan BionTech ve Sinovac aşı tercihlerinin de yapılabildiği randevu sisteminde, işlem birkaç adımda tamamlanıyor. Aşı sırası sorgulama işlemine de aynı ekran üzerinden ulaşılabiliyor. Peki, aşı randevusu nasıl alınır? İşte, SMS, E-Devlet, E Nabız, telefondan aşı sırası sorgulama işlemi hakkında detaylı bilgiler

2/5E-DEVLET VE MHRS İLE AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR

E-DEVLET VE MHRS İLE AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Aşı randevusu telefon ile alınacaksa kimlik belgesinin yanınızda bulunması gerekiyor. Eğer aşı randevusu SMS ile alınacaksa TC Kimlik Numarası ve Kimlik Seri Numarasını biliyor olmak yeterlidir. Tüm bunların dışında E-Devlet girişi ile basit bir şekilde aşı randevusu oluşturmak da mümkün olabilmektedir. Bu sayede aşı randevu günü ve saati konusunda serbestçe seçim yapabilmenize imkan doğmaktadır. İşte, aşı randevusu alma ekranı hakkında detaylı bilgiler

3/5TELEFONDAN AŞI RANDEVUSU ALMA EKRANI

TELEFONDAN AŞI RANDEVUSU ALMA EKRANI

Telefondan aşı randevusu oluşturabilmek için Sağlık Bakanlığı MHRS sistemi olan 182 çağrı merkezini arayabilirsiniz. Ancak yoğunluk oluştuğu dönemlerde 182 çağrı merkezi hattı düşmemekte ve iletişimde problem yaşanabilmektedir.

4/5SMS İLE AŞI RANDEVUSU ALMA

SMS İLE AŞI RANDEVUSU ALMA

SMS ile aşı randevusu almak için ASI boşluk TC Kimlik Numarası boşluk Kimlik Seri Numarası bilgilerini girerek 2023'e göndermek gerekecektir. Örnek;

ASI 1234567890 3934

5/5Aşı randevusu nasıl alınır Aşı randevu alma ekranı MHRS: 1,2,3. doz aşı randevusu telefondan, internetten alma sayfası

Aşı randevusu telefon ile alınacaksa kimlik belgesinin yanınızda bulunması gerekiyor. Eğer aşı randevusu SMS ile alınacaksa TC Kimlik Numarası ve Kimlik Seri Numarasını biliyor olmak yeterlidir. Tüm bunların dışında E-Devlet girişi ile basit bir şekilde aşı randevusu oluşturmak da mümkün olabilmektedir. Bu sayede aşı randevu günü ve saati konusunda serbestçe seçim yapabilmenize imkan doğmaktadır. İşte, aşı randevusu alma ekranı hakkında detaylı bilgiler

Haberle ilgili daha fazlası:
#Aşı Randevusu#Aşı Randevusu Ne Zaman#Aşı Randevusu Nasıl Alınır