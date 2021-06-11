Aşı randevusu MHRS E-Devlet, telefondan ve SMS ile nasıl alınır? Aşı sırası alma ekranı..

Aşı randevusu, internetten, telefondan ve mesajla alınabiliyor. Aşı randevu telefon numarası ve SMS yoluyla alınabilen Koronavirüs aşısı randevusu, E-Devlet aracılığıyla da kolayca edinilebiliyor. Aşı randevusu telefon ile alınacaksa kimlik belgesinin yanınızda bulunması gerekecek. Eğer aşı randevusu SMS ile alınacaksa TC Kimlik Numarası ve Kimlik Seri Numarasını biliyor olmak yeterli olacaktır. Tüm bunların dışında E-Devlet girişi ile basit bir şekilde aşı randevusu oluşturmak da mümkün olabilmektedir. Bu sayede aşı randevu günü ve saati konusunda serbestçe seçim yapabilmenize imkan doğmaktadır. İşte, aşı randevusu alma ekranı hakkında detaylı bilgiler