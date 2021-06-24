Aşı randevu alma MHRS sayfası: Koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır? Aşı sırası sorgulama SMS, E-Devlet, E Nabız, telefondan nasıl yapılır?

İstanbul'da uygulanan birinci doz aşı sayısı 5 milyon 834 bin 55, ikinci doz aşı sayısı 2 milyon 397 bin 726, toplam 8 milyon 231 bin 781; Ankara'da birinci doz aşı sayısı 2 milyon 511 bin 736, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 232 bin 137, toplam 3 milyon 743 bin 873; İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 2 milyon 24 bin 824, ikinci doz aşı sayısı 998 bin 395, toplam 3 milyon 23 bin 219 doz oldu.