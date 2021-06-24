Aşı randevu alma MHRS sayfası: Koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır? Aşı sırası sorgulama SMS, E-Devlet, E Nabız, telefondan nasıl yapılır?
Aşı randevusu nasıl alınır sorusu sırası gelen vatandaşların gündeminde yer alıyor. Aşı randevusu alma işlemi, vatandaşlar tarafından farklı yöntemlerle kolayca gerçekleştirilebiliyor. E-Devlet, E-Nabız ve MHRS aşı randevusu alma ekranları, telefondan ve SMS aracılığıyla da açılabiliyor. Mevcutta bulunan BionTech ve Sinovac aşı tercihlerinin de yapılabildiği randevu sisteminde, işlem birkaç adımda tamamlanıyor. Aşı sırası sorgulama işlemine de aynı ekran üzerinden ulaşılabiliyor. Peki, aşı randevusu nasıl alınır? İşte, SMS, E-Devlet, E Nabız, telefondan aşı sırası sorgulama işlemi hakkında detaylı bilgiler
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Aşı randevusu alma ekranını ile her geçen gün yeni meslek ve yaş grubuna geçiliyor. Aşı randevusu nasıl alınır? sorusu aşılamada yeni yaş ve meslek grubuna geçilmesinin ardından öne çıkan konulardan oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hafta başından ibaren SGK kayıtlı işçi ve memurların aşı yaptırabileceklerini belirtti. Aşı sırası gelen vatandaşlar koronavirüs aşı randevularını Sağlık Bakanlığı'nın e Nabız, MHRS ve Alo 182 hattı üzerinden alabilecekler. Aşı randevusu e Devlet üzerinden de oluşturulabilecek. Peki, koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır? E-Devlet aracılığıyla MHRS, E Nabız ve SMS ile Covid-19 aşı randevu ekranı!
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E-DEVLET VE MHRS İLE AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?
Aşı randevusu telefon ile alınacaksa kimlik belgesinin yanınızda bulunması gerekiyor. Eğer aşı randevusu SMS ile alınacaksa TC Kimlik Numarası ve Kimlik Seri Numarasını biliyor olmak yeterlidir. Tüm bunların dışında E-Devlet girişi ile basit bir şekilde aşı randevusu oluşturmak da mümkün olabilmektedir. Bu sayede aşı randevu günü ve saati konusunda serbestçe seçim yapabilmenize imkan doğmaktadır. İşte, aşı randevusu alma ekranı hakkında detaylı bilgiler
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TELEFONDAN AŞI RANDEVUSU ALMA EKRANI
Telefondan aşı randevusu oluşturabilmek için Sağlık Bakanlığı MHRS sistemi olan 182 çağrı merkezini arayabilirsiniz. Ancak yoğunluk oluştuğu dönemlerde 182 çağrı merkezi hattı düşmemekte ve iletişimde problem yaşanabilmektedir.
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SMS İLE AŞI RANDEVUSU ALMA
SMS ile aşı randevusu almak için ASI boşluk TC Kimlik Numarası boşluk Kimlik Seri Numarası bilgilerini girerek 2023'e göndermek gerekecektir. Örnek;
ASI 1234567890 3934
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E-DEVLET MHRS İLE AŞI RANDEVUSU ALMA İŞLEMİ
Aşı randevusu almak için öncelikle Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) girişi yapılması gerekiyor.
Karşınıza gelen ekranda E-Devlet ile giriş sağlayabileceğiniz butona tıklayabilirsiniz ya da üye ol butonuna basarak üye olabilerek giriş yapabilirsiniz.
Giriş yaptıktan sonra sağ tarafta yer alan "Hastane randevusu al" sekmesini tıklayınız.
"Genel Arama" seçeneğini işaretleyiniz.
"Covid-19 Aşı" seçeneğini işaretleyiniz.
Karşınıza çıkacak olan ekranda eğer sağlık çalışanı değilseniz "COVID-19 pandemik aşılaması için belirlenen öncelikli grupta değilsiniz. Yeni öncelikli gruplar eklendikçe durumunuz yeniden değerlendirilecektir." uyarısı çıkacaktır.
Sağlık Bakanlığınca uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı 45 milyonu aştı
24.06.2021.. Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı 45 milyon dozu aştı.
Türkiye, Kovid-19'la mücadelede yoğun şekilde aşılama programına devam ediyor. Vatandaşlar Sinovac ve BioNTech aşılarından istediğini tercih edebiliyor.
Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 24 Haziran saat 13.11 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 30 milyon 312 bin 658, ikinci doz aşı sayısı 14 milyon 687 bin 405 oldu. Böylece toplam doz miktarı, 45 milyon 63 bin olarak kayıtlara geçti.
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İstanbul'da uygulanan birinci doz aşı sayısı 5 milyon 834 bin 55, ikinci doz aşı sayısı 2 milyon 397 bin 726, toplam 8 milyon 231 bin 781; Ankara'da birinci doz aşı sayısı 2 milyon 511 bin 736, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 232 bin 137, toplam 3 milyon 743 bin 873; İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 2 milyon 24 bin 824, ikinci doz aşı sayısı 998 bin 395, toplam 3 milyon 23 bin 219 doz oldu.
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Yarından (25 HAZİRAN) itibaren 18 yaşından gün almış herkes aşı randevusu alabilecek
Türkiye'de yarından itibaren 18 yaşından gün almış herkes için aşı randevusu açılacak.
Sağlık Bakanlığı ayrıca 18 yaş altı kronik rahatsızlığı ve ek hastalığı olan çocuk ve gençleri de 1 hafta 10 gün içerisinde aşılamaya başlamayı planlıyor.
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Öte yandan yerli aşı TURKOVAC'ın salı günü başlayan Faz-3 çalışmaları, yurt içi ve dışında 40 bin 800 gönüllüyle yürütülecek. Çalışma, Türkiye'nin yanı sıra Macaristan, Azerbaycan ve Kırgızistan'ı da kapsayacak.