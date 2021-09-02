Aşı olma yaşı kaça indi? İşte aşılama çalışmalarında son durum
Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan toplam aşı miktarı 95 milyon dozu geçti. 48 milyon 616 bin 804 birinci doz, 37 milyon 427 bin 546 ikinci doz aşı uygulandı. Diğer dozlarla birlikte toplam yapılan doz sayısı, 95 milyon 11 bin 116 oldu. Peki, aşı olma yaşı kaça indi?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Okulların açılmasına kısa bir süre kala aşılama çalışmaları devam ederken, merak edilenlerden biri de aşı olma yaşının en son kaça indiği oldu. Bu kapsamda bilgi almak isteyen vatandaşlar araştırmalarına hız verdi. İşte, aşılama çalışmalarında son durum...
2
AŞI OLMA YAŞI KAÇA İNDİ?
Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde aşı programına hızla devam ediliyor. Sağlık Bakanlığınca Kovid-19 aşısının doz sayısı ve uygulandığı yaş grupları gibi konularda yeni kararlar alındı. 15 yaş üstündekiler ile kronik hastalığı bulunan 12 yaş üstündekilere Kovid-19 aşı hakkı tanımlandı.
Sağlık Bakanlığınca, salgınla mücadelenin etkili şekilde sürdürülebilmesi için Kovid-19 aşısının doz sayısı ve uygulandığı yaş grupları gibi konularda yeni kararlar alındı.
15 yaş üstündekiler ile kronik hastalığı bulunan 12 yaş üstündekilere Kovid-19 aşı hakkı tanımlandı. 15 yaş altındaki çocuklar için aşı randevusunun ne zaman açılacağı ise henüz net değil.
3
ALINAN DİĞER KARARLAR
Yurt dışına çıkışlarda bazı ülkeler tarafından iki doz BioNTech aşısı istenmesi nedeniyle, iki doz Sinovac ve bir doz BioNTech yaptıranlara dördüncü doz aşı hakkı tanımlandı.
Bu kapsamdaki kişilerden isteyenler dördüncü doz aşılarını yaptırabilecek.
PCR testi pozitif çıkan kişiler, daha önce, hastalığı atlatmalarından 3 ay sonra aşı olabiliyordu. Yeni kararla bu süre 1 aya indirildi.