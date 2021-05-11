Aşı kimliği nedir ve nasıl alınır? İşte Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması ile aşı kimliği alma

Tüm bu ayarları yaptıktan sonra uygulama size 'Bugün kendinizi nasıl hissediyorsunuz' sorusunu yöneltiyor. Unutmayın; bu uygulamayı açtığınızda bu soruyla karşılaşacaksınız ve uygulamanın pratikte işe yaraması için gerçekten sağlık durumunuz ne ise onu işaretlemelisiniz.



Hayat Eve Sığar uygulamasını açtıktan sonra karşınızda iki büyük seçenek çıkacak. Biri 'Bana en yakın sağlık kuruluşunu bul', diğeri de 'Alo 184' ara butonları... Her ikisi de acil durumlarda mutlaka kullanmanız gereken butonlar...



Uygulamanın hemen altında 4 seçenek bulunuyor: Sağlık Durumu, Yoğunluk, Ailem, Hesabım... Bu seçenekler içinden Yoğunluk kısmına geçelim şimdi de. Bu özelliği kullanabilmeniz için T.C. Kimlik No, Baba Adı ve Doğum Yılı bilgilerinizi doğru bir şekilde doldurup kaydınızı tamamlamanız gerekiyor



Yoğunluk haritası, bulunduğunuz bölgenin riskli bölge olup olmadığını size gösteriyor. Sağlık Bakanlığınca tespit edilen vakalar ve belirlenen riskli bölgeleri hızlıca görebilirsiniz. Bu sayede bulunduğunuz konumun risk seviyesini hızlıca öğrenebilirsiniz. Yoğunluk haritasında 'Evde İzolasyon', 'Riskli' ve 'Enfekte' olarak haritada durumunuzu görebiliyorsunuz.



Ailem seçeneği ise aile bireylerinizi ekleyip takip edebileceğiniz bir özellik sunuyor. Onların da onayı alınarak buraya kişi eklenebiliyor.



Hayat Eve Sığar uygulaması, aynı zamanda Sağlık Bakanlığı'nın E-Nabız başta olmak üzere bir dizi servislerine de kısa yoldan ulaşmanızı sağlıyor.