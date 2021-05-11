Aşı kimliği nedir ve nasıl alınır? İşte Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması ile aşı kimliği alma
Aşı kimliği uygulaması Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçiriliyor. Koronavirüs mücadelesinde aşı olan vatandaşlar HES uygulaması ile aşı kimliği alacaklar. Hayat Eve Sığar "Türkiye Cumhuriyeti Aşı Kimliği" oluştur ekranından alınacak olan kimliklerin üzerinde "Güvenli Turizm" logosu bulunuyor. Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen aşı kimliği alma işlemi bir kaç adımda tamamlanacak. 2. doz aşılarını yaptıranların alacağı aşı kimliklerinin nasıl alınacağı merak konusu oldu. Peki, aşı kimliği nedir ve nasıl alınır? İşte, İşte Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması ile aşı kimliği alma işleminin detayı.
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Aşı kimliği alma işlemi son gelişmeler ile takip ediliyor. Yeni hayata geçen uygulamaya göre Kovid-19 aşısının iki dozunu olanlar aşı kimliğini HES uygulamasından alacaklar. Aşı kimliğinde karekod okutulduğunda sistem e-Nabız'a yönlendirilecek. T.C kimlik numarası ve isteğe bağlı olarak pasaport bilgileri de aşı kimliğinde yer alacak.
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AŞI KİMLİĞİ NEDİR?
Koronavirüs salgını döneminde faaliyete giren HES uygulaması üzerinden yeni hizmet daha hayata geçiyor. İki doz COVID-19 aşısı olanlar, uygulama üzerinden 'aşı kimliği' oluşturabilecek.
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AŞI KİMLİĞİ NASIL ALINACAK?
Edinilen bilgiye göre Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 aşısı olanlara yönelik yeni bir uygulamayı daha hayata geçirdi. Bu kapsamda, iki doz aşı olan vatandaşlar, bakanlığın HES uygulamasına girerek aşı kimlik kartı düzenleyebilecek.
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HANGİ BİLGİLER YER ALACAK?
Aşı kimliğinin üzerinde, kişinin adı-soyadı, doğum tarihi, T.C kimlik numarası ve isteğe bağlı olarak pasaport numarası yer alıyor.
Ayrıca, kimlik kartında kişinin olduğu aşının adı ve yapıldığı tarih ile Kültür ve Turizm Bakanlığının "Güvenli Turizm" logosu bulunuyor.
Kart üzerinde bulunan karekod okutulduğunda sistem e-Nabız'a yönlendiriyor ve ekranda kişinin İngilizce-Türkçe bilgileri yer alıyor.
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HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI NASIL İNDİRİLİR?
Uygulama ile yapılabilecekler şöyle:
İstediğiniz sıklıkta güncel veriler esas alınarak hazırlanmış Covid-19 testini doldurarak durumunuz hakkında bilgi alabilirsiniz.
Aileniz ve sevdiklerinizi (izin vermeleri halinde) 'Ailem' sekmesindeki listenize ekleyebilir, durumları hakkında bilgi sahibi olabilir ve riskli bir durumla karşılaşmadan önce önlem alabilirsiniz.Konum servislerine izin verdiğinizde, uygulama sizi riskli bölgelere yaklaştığınızda uyaracak ve haritada anlık olarak yaklaşmamanız gereken alanları görebileceksiniz.Kullanıcı hesabınızı doğrulamak için ise telefonunuza bir kod gönderilerecek. Hesabınızın doğrulanması, sizi uygulamanın daha iyi yönlendirmesine ve riskli bölgelerden korunmanıza yardımcı olacak.
Hayat Eve Sığar uygulamasını açtıktan sonra sizden telefon numaranız istenecek. Ardından telefonunuza onay kodu gelecek ve bu kodu girmenizle birlikte doğrulama işlemini yapmış olacaksınız. 'Hesabın Doğrulandı' mesajını gördüyseniz 'Konum Servislerini Aç' seçeneğine dokunun ve devam edin. Bu servisi açmadan uygulama bulunduğunuz yeri göremez ve sizin risk bölgesinde olup olmadığını size söyleyemez. Bir sonraki adımda da Bluetooth servislerini açabilirsiniz.
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Tüm bu ayarları yaptıktan sonra uygulama size 'Bugün kendinizi nasıl hissediyorsunuz' sorusunu yöneltiyor. Unutmayın; bu uygulamayı açtığınızda bu soruyla karşılaşacaksınız ve uygulamanın pratikte işe yaraması için gerçekten sağlık durumunuz ne ise onu işaretlemelisiniz.
Hayat Eve Sığar uygulamasını açtıktan sonra karşınızda iki büyük seçenek çıkacak. Biri 'Bana en yakın sağlık kuruluşunu bul', diğeri de 'Alo 184' ara butonları... Her ikisi de acil durumlarda mutlaka kullanmanız gereken butonlar...
Uygulamanın hemen altında 4 seçenek bulunuyor: Sağlık Durumu, Yoğunluk, Ailem, Hesabım... Bu seçenekler içinden Yoğunluk kısmına geçelim şimdi de. Bu özelliği kullanabilmeniz için T.C. Kimlik No, Baba Adı ve Doğum Yılı bilgilerinizi doğru bir şekilde doldurup kaydınızı tamamlamanız gerekiyor
Yoğunluk haritası, bulunduğunuz bölgenin riskli bölge olup olmadığını size gösteriyor. Sağlık Bakanlığınca tespit edilen vakalar ve belirlenen riskli bölgeleri hızlıca görebilirsiniz. Bu sayede bulunduğunuz konumun risk seviyesini hızlıca öğrenebilirsiniz. Yoğunluk haritasında 'Evde İzolasyon', 'Riskli' ve 'Enfekte' olarak haritada durumunuzu görebiliyorsunuz.
Ailem seçeneği ise aile bireylerinizi ekleyip takip edebileceğiniz bir özellik sunuyor. Onların da onayı alınarak buraya kişi eklenebiliyor.
Hayat Eve Sığar uygulaması, aynı zamanda Sağlık Bakanlığı'nın E-Nabız başta olmak üzere bir dizi servislerine de kısa yoldan ulaşmanızı sağlıyor.
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Sadece bir hattınızla kayıt yaptırabilirsiniz. Yani iki hattı olan bir kullanıcının tek hattıyla birlikte T.C. Kimlik No'sunu kullanarak kayıt yaptırması yeterli. İkinci bir kayıt oluşturulması mümkün olmuyor.
Konum Servisleri konusunda uygulamaya izin vermezseniz sizi ilgisiz bir yerde gösterebilir ve risk durumunu sizinle paylaşamaz. Bu nedenle uygulamadan verim alabilmek için istenen talepleri onaylamanız gerekiyor.
Hayat Eve Sığar uygulamasının bir diğer özelliği ise en güncel verileri sizlerle paylaşması. Uygulamayı her açtığınızda haritayı incelerken, diğer yandan iyileşenlerin sayısını, vefat edenlerin toplam sayısını en güncel haliyle görebiliyorsunuz.