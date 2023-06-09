2023 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret son olarak geçtiğimiz zam döneminde %54.66 zamlanarak 8 bin 506 lira oldu. Henüz yeni dönemin zam oranlarına ilişkin bir açıklama bulunmuyor. Zam oranları Asgari ücret tespit komisyonu tarafından yapılacak görüşmeler sonucunda belli olacak. Konuyla ilgili son kararı ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı verecek.



Yeni dönemde değişen Bakanlıklardan birisi de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı oldu. Eski Bakan Vedat Bilgin, görevi Vedat Işıkhan’a devretti. Eski Bakan Bilgin asgari ücret zammıyla ilgili son olarak “ Aşağı yukarı 500 dolar bazında bir oran olacak. Çalışmalarımız hazır." ifadelerini kullanmıştı.