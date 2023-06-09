AK PARTİ’DEN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Akbaşoğlu kısa süre içerisinde yapılması planlanan emekli, memur ve asgari ücret zammına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.
28. dönem milletvekili seçimleri yeni tamamlandığından henüz Meclis’te ilgili komisyonların kurulmasına ilişkin çalışmalar tamamlandı.
Akbaşoğlu yaptığı açıklamada “ Biz inşallah asgari ücret ile ilgili ve en düşük memur maaşının 22 bin lira olmasıyla ilgili kanun teklifimizi hemen komisyonlar oluşur oluşmaz inşallah bu çalışmaları ortaya koyacağız.” ifadelerini kullandı.