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ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? Temmuz asgari ücret 2023 zammı ne zaman açıklanacak? Komisyon ilk toplantı tarihi açıklandı... İşte brüt/net asgari ücret zammı son durum!

Güncelleme Tarihi:

#Asgari Ücret Zammı#Asgari Ücret Ne Kadar Olacak#Asgari Ücret Tespit Komisyonu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 09, 2023 19:47

Asgari ücret zammı 2023 son dakika haberi ile gündemde yer alıyor. Kamuoyunun genelini ve 7 milyon asgari ücretli çalışanın takip ettiği, temmuz ayı asgari ücret ara zammı için, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantı tarihi belli oldu. Yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2023 temmuz asgari ücret zammı için görüşme gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada "Asgari Ücret Tespit Komisyonumuzda çalışmalara başlıyoruz." demişti. Brüt 10 bin 8 lira, net 8 bin 506 lira olarak uygulanan mevcut asgari ücrete yapılacak zam oranı temmuz ayında kamuoyuna açıklanacak. Peki, asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret ne zaman açıklanacak? İşte, asgari ücret 2023 brüt ve net zam oranının açıklanacağı tarih hakkında bilgiler.

1/5ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK Temmuz asgari ücret 2023 zammı ne zaman açıklanacak Komisyon ilk toplantı tarihi açıklandı... İşte brüt/net asgari ücret zammı son durum

Milyonlarca çalışanı ve kamuoyunun genelini ilgilendiren asgari ücret zammı için ilk görüşme tarihi netlik kazandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bir süredir gündeminde yer alan asgari ücret zammı 2023 için gözler temmuz ayına çevrilirken, son dakika haberine göre temmuz 2023 asgari ücret zam görüşmelerinin haziranın ortasında başlayacağı bildirildi. Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK) 3 Temmuz'da açıklanacak haziran ayı enflasyonunun ardından oluşacak 2023'ün ilk 6 aylık enflasyon rakamını da dikkate alarak, yapılacak ara zam miktarını belirlemesi bekleniyor. Öte yandan geçtiğimiz haftalarda Eski Bakan Bilgin yaptığı açıklamada, asgari ücrette 500 dolar vurgusu yapmıştı. Peki, asgari ücret ne kadar olacak 2023? İşte, asgari ücret zammı ile ilgili ayrıntılı bilgiler.

2/5ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK

ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Son dakika haberine göre Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını görüşmek üzere 13 Haziran'da toplanacak.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından, "Asgari Ücret Tespit Komisyonumuzda çalışmalara başlıyoruz." açıklamasında bulunmuştu.

3/52023 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK

2023 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret son olarak geçtiğimiz zam döneminde %54.66 zamlanarak 8 bin 506 lira oldu. Henüz yeni dönemin zam oranlarına ilişkin bir açıklama bulunmuyor. Zam oranları Asgari ücret tespit komisyonu tarafından yapılacak görüşmeler sonucunda belli olacak. Konuyla ilgili son kararı ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı verecek.

Yeni dönemde değişen Bakanlıklardan birisi de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı oldu. Eski Bakan Vedat Bilgin, görevi Vedat Işıkhan’a devretti. Eski Bakan Bilgin asgari ücret zammıyla ilgili son olarak “ Aşağı yukarı 500 dolar bazında bir oran olacak. Çalışmalarımız hazır." ifadelerini kullanmıştı.

4/5AK PARTİ’DEN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

AK PARTİ’DEN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Akbaşoğlu kısa süre içerisinde yapılması planlanan emekli, memur ve asgari ücret zammına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

28. dönem milletvekili seçimleri yeni tamamlandığından henüz Meclis’te ilgili komisyonların kurulmasına ilişkin çalışmalar tamamlandı.

Akbaşoğlu yaptığı açıklamada “ Biz inşallah asgari ücret ile ilgili ve en düşük memur maaşının 22 bin lira olmasıyla ilgili kanun teklifimizi hemen komisyonlar oluşur oluşmaz inşallah bu çalışmaları ortaya koyacağız.” ifadelerini kullandı.

5/5ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Asgari ücret zammı için yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında 4 kez toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Asgari ücret zammının temmuz ayının sonuna kadar netleşmesi bekleniyor.

Konuyla ilgili açıklamalara haberlerimizde yer vereceğiz.

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