ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK 2023? Temmuz ayı asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak, refah payı olacak mı? İşte brüt/net asgari ücret zammı son durum bilgisi!

"Bölgesel asgari ücreti gündeme almayı düşünmüyoruz. Bölgesel asgari ücrete gidildiği zaman ülkedeki nüfus hareketliliğini farklı yönlendirebilir. Bu konuda teşvikler var. Sanayisi az olan bölgelere sanayi kurulduğunda teşvikler yapılıyor." dedi.



Öte yandan Bilgin daha önce yaptığı açıklamada Asgari ücret için 500 dolar ifadesini yineleyerek komisyon kararı doğrultusunda karar alınacağını açıkladı. Bakan Bilgin, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı;



"Asgari Ücret Komisyonu, işveren, işçi sendikaları ve kamu adına bizim üyesi olduğumuz bir komisyon. Bu komisyon kararları veriyor. Biz komisyon kararlarına göre değerlendiriyoruz. Şimdi benim buradan rakam açıklamam ahlaki olarak doğru olmaz. Şunu söylüyorum; 500 dolara tekabül eden bir alım gücünü Türkiye'nin asgari ücrette korumasını, sadece asgari ücretliler için değil diğer çalışanlara da yansıyor."