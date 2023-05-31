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ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK 2023? Temmuz ayı asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak, refah payı olacak mı? İşte brüt/net asgari ücret zammı son durum bilgisi!

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Oluşturulma Tarihi: Mayıs 31, 2023 21:43

Asgari ücret temmuz zammı için vatandaşların gözü kulağı yapılacak açıklamalarda. Milyonlarca çalışanı ve kamuoyunun genelini ilgilendiren asgari ücret zammı için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, çalışmaların hazır olduğunu duyurdu. Bakan Bilgin, " Ben yurttaşların aklında kalması için 500 dolar civarında olacağını söylemiştim. Temmuzda da bütün bunları dikkate alarak düzenleme yapacağız." dedi. Temmuz asgari ücret zam oranı asgari ücret tespit komisyonu tarafından yapılan görüşmeler ile netleşecek. Asgari ücrette refah payı da gündemin öne çıkan konularından oldu. Peki, temmuz ayı asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? İşte, brüt/net asgari ücret zammı son durum gelişmeleri...

1/6ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK 2023 Temmuz ayı asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak, refah payı olacak mı İşte brüt/net asgari ücret zammı son durum bilgisi

2023 Temmuz ayı asgari ücret ne kadar olacak? sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Seçimlerin sona ermesinin ardından, temmuz ayı asgari ücret zammı için beklentiler arttı. Asgari ücret tespit komisyonu tarafından belirlenecek olan asgari ücret ara zam sonrası ortaya çıkacak olan asgari ücret tutarına göre pek çok kalemde de güncelleme yaşanacak. Asgari ücret son durum açıklaması yapan Bakan Bilgin, "Asgari ücret yılda bir defa düzeltiliyordu. Temmuzda da bir ara düzenleme yapmıştık. Bu Temmuzda da bir düzenleme yapacağız" dedi. İlerleyen günlerde asgari ücret zammı için görüşmelerin başlaması bekleniyor.

2/6ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Temmuz ayı asgari ücret zammı için görüşmeler henüz başlamadı. Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

2023 temmuz ayı asgari ücret ara zammı için komisyon ilerleyen günlerde bir araya gelecek ve zam oranı kamuoyu ile paylaşılacak. Konuyla ilgili gelişmelere haberlerimizde yer vereceğiz.

3/6ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

CNN Türk'te açıklamalarda bulunan Bakan Bilgin, "Asgari ücretten verginin kaldırılması bir devrimdir. Bu rahmetli Ecevit'in bir idealiydi ancak uygulayamadı, uygulamak bize nasip oldu. Sermayenin emek düşmanlığı yapmasına izin vermeyiz. Türkiye'nin geleneğinde bu var. Cumhuriyet döneminde bir çok imkansızlıklara rağmen Gazi Paşa emekçileri koruyana birçok düzenleme yaptı. Düzenlemeler toplumu zenginleştirir Türkiye'yi zenginleştirir. Bugün her alanda finanstan tutun dijital teknolojilere kadar emek çeşitlendi, Türk devleti bu emeğin yanında durmak istiyor. Asgari ücretti paranın alım gücünü belirleyip ona göre uygulama yapacağız. Ben yurttaşların aklında kalması için 500 dolar civarında olacağını söylemiştim. Temmuzda da bütün bunları dikkate alarak düzenleme yapacağız."

4/6ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK 2023 Temmuz ayı asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak, refah payı olacak mı İşte brüt/net asgari ücret zammı son durum bilgisi

"Bölgesel asgari ücreti gündeme almayı düşünmüyoruz. Bölgesel asgari ücrete gidildiği zaman ülkedeki nüfus hareketliliğini farklı yönlendirebilir. Bu konuda teşvikler var. Sanayisi az olan bölgelere sanayi kurulduğunda teşvikler yapılıyor." dedi.

Öte yandan Bilgin daha önce yaptığı açıklamada Asgari ücret için 500 dolar ifadesini yineleyerek komisyon kararı doğrultusunda karar alınacağını açıkladı. Bakan Bilgin, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı;

"Asgari Ücret Komisyonu, işveren, işçi sendikaları ve kamu adına bizim üyesi olduğumuz bir komisyon. Bu komisyon kararları veriyor. Biz komisyon kararlarına göre değerlendiriyoruz. Şimdi benim buradan rakam açıklamam ahlaki olarak doğru olmaz. Şunu söylüyorum; 500 dolara tekabül eden bir alım gücünü Türkiye'nin asgari ücrette korumasını, sadece asgari ücretliler için değil diğer çalışanlara da yansıyor."

5/6ASGARİ ÜCRETTE REFAH PAYI OLACAK MI

ASGARİ ÜCRETTE REFAH PAYI OLACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Tüm vatandaşlarımızın gelirini artırarak refah seviyesini yükseltecek yeni düzenlemeler de yapacağız. Asgari ücret artışından memur ve emekli maaş zammına bu konuda yılbaşında gerçekleştirdiğimiz çalışmaların devamını getireceğiz. Temmuz ayı için bu doğrultuda enflasyon farkı ve refah payı esasına dayanan hazırlıklarımız var. Bilhassa memurlarımız müsterih olsunlar. Onların haklarını teslim etmek ayrıca bizim boynumuzun borcudur." ifadelerini kullandı.

6/6CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mart ayının sonunda yapılan  AK Parti Grup Toplantısı'nın ardından ''Temmuz'da asgari ücrete ara zam var'' ifadelerini kullandı.

 

Asgari ücret ile ilgili detayların seçimden sonraki hafta itibariyle çerçevelenmesi bekleniyor.

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