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ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ 2023 TEMMUZ || İşverene destek tutarı değişti! Yeni asgari ücret desteği ne kadar oldu, kaç TL?

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#Asgari Ücret Desteği#Asgari Ücret Desteği Temmuz#Asgari Ücret Zammı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2023 14:34

Asgari ücret zammı 3. asgari ücret komisyonu toplantısı ardından açıklandı. Asgari ücret Temmuz ara zammı tutarının netleşmesiyle birlikte 2023 asgari ücret işveren desteği tutarı da değişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücretin 11 bin 402 lira olduğunu duyurdu. İşveren maliyeti de zam sonrası artış gösterdi. Asgari ücretli çalıştıran işyeri sahiplerine ise devlet desteği olarak asgari ücret yardımı yapılıyor. Peki, yeni asgari ücret desteği ne kadar oldu, kaç TL? İşte, asgari ücret desteği 2023 Temmuz tutarları...

1/5ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ 2023 TEMMUZ || İşverene destek tutarı değişti Yeni asgari ücret desteği ne kadar oldu, kaç TL

2023 asgari ücret desteği başvurusu ve ödeme tutarı asgari ücret ara zam ile birlikte işverenlerin gündeminde yer alıyor. İşgücü maliyetlerini düşürerek istihdamı korumak ve artırmak amacıyla sağlanan asgari ücret desteği, Bakanlık tarafından açıklandı. 2023 yılında asgari ücret işveren desteği 400 lira olarak işverenlere ödeniyordu. Ancak tutarlar asgari ücret zammı ile birlikte değişti. Peki, 2023 Temmuz asgari ücret desteği ne kadar oldu, kaç TL? İşte detaylar...

2/52023 TEMMUZ ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ NE KADAR OLDU

2023 TEMMUZ ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ NE KADAR OLDU?

Bakan Işıkhan açıklamasında “6 ayda 400 TL olarak uyguladığımız asgari ücret desteğini 500 lira olarak uygulamaya devam edeceğiz. Bugünkü açıklama emekçilerin enflasyona karşı alım gücünün düşmemesi için yapılan ara zamdır. “ ifadelerini kullandı.

https://www.hurriyet.com.tr/galeri-askerlik-ve-dogum-borclanmasi-temmuz-2023-askerlik-ve-dogum-borclanmasi-ne-kadar-oldu-2023-temmuz-askerlik-ve-dogum-borclanmasi-zam-orani-42287000

3/5ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ NASIL ALINIR

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ NASIL ALINIR?

Asgari ücret desteğinden yararlanabilmek için 2023 yılına ait aylık prim ve hizmet belgelerinin veya muhtasar, prim hizmet beyannamelerinin yasal süresinde verilmesi, eksik bildirimde bulunulmaması gerekiyor. Asgari ücret desteğiyle sağlanacak indirim tutarı, takip eden aylardan doğan sigorta prim borçlarına mahsup edilecek.

4/5ASGARİ ÜCRET ZAMMI TEMMUZ 2023 NE KADAR

ASGARİ ÜCRET ZAMMI TEMMUZ 2023 NE KADAR?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 2023 yılı asgari ücret ara zammını belirlemek için yürüttüğü çalışmaların ardından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak asgari ücreti; yüzde 34 oranında artış ile 11 bin 402 TL olarak açıkladı.

https://www.hurriyet.com.tr/galeri-istege-bagli-sigorta-primleri-ve-bes-kesintileri-ne-kadar-oldu-2023-temmuz-istege-bagli-sigorta-primleri-ve-bireysel-emeklilik-sistemi-kesintileri-ucreti-42287012

5/5ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ 2023 TEMMUZ || İşverene destek tutarı değişti Yeni asgari ücret desteği ne kadar oldu, kaç TL

Bakan Işıkhan, şunları kaydetti:

“2023 yılının ikinci yarısında geçerli olacak brüt asgari ücret tutarı 13 bin 414 lira, net asgari ücret tutarı 11 bin 402 lira olarak belirlenmiştir. Yaptığımız bu artışla yüzde 34 gibi enflasyon oranının hayli üzerinde refah payını içeren bir oranla ara zammı gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Geçtiğimiz yılın ikinci yarısına göre de asgari ücreti yüzde 107 oranında arttırmış bulunuyoruz. Asgari ücreti 2002 yılına göre nominal olarak 61 kat arttırdık. Reel olarak da yaklaşık yüzde 312 artış sağladık. Böylece çalışan kesimi enflasyona ezdirmediğimiz gibi refah artışından ciddi bir pay vermiş bulunuyoruz. Ayrıca şunu da açıklamak istiyorum, geçtiğimiz altı ayda 400 TL olarak uyguladığımız asgari ücret desteğini önümüzdeki altı ayda 500 lira olarak uygulamaya devam edeceğiz.”

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