ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ 2023 TEMMUZ || İşverene destek tutarı değişti! Yeni asgari ücret desteği ne kadar oldu, kaç TL?

Bakan Işıkhan, şunları kaydetti:

“2023 yılının ikinci yarısında geçerli olacak brüt asgari ücret tutarı 13 bin 414 lira, net asgari ücret tutarı 11 bin 402 lira olarak belirlenmiştir. Yaptığımız bu artışla yüzde 34 gibi enflasyon oranının hayli üzerinde refah payını içeren bir oranla ara zammı gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Geçtiğimiz yılın ikinci yarısına göre de asgari ücreti yüzde 107 oranında arttırmış bulunuyoruz. Asgari ücreti 2002 yılına göre nominal olarak 61 kat arttırdık. Reel olarak da yaklaşık yüzde 312 artış sağladık. Böylece çalışan kesimi enflasyona ezdirmediğimiz gibi refah artışından ciddi bir pay vermiş bulunuyoruz. Ayrıca şunu da açıklamak istiyorum, geçtiğimiz altı ayda 400 TL olarak uyguladığımız asgari ücret desteğini önümüzdeki altı ayda 500 lira olarak uygulamaya devam edeceğiz.”