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İsteğe bağlı sigorta primleri ve BES kesintileri ne kadar oldu? 2023 Temmuz İsteğe bağlı sigorta primleri ve Bireysel Emeklilik Sistemi kesintileri ücreti

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#İsteğe Bağlı Sigorta Primleri#BES Kesintileri#Bireysel Emeklilik Sistemi Kesintileri
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2023 12:11

Asgari ücret 3. toplantının sonlanmasının ardından, temmuz asgari ücret zammı 2023 belli oldu. Asgari ücretle birlikte diğer ödemelerde de değişti. Bunlar arasında İsteğe bağlı sigorta primleri ve BES kesintileri merak edilen konular arasında yer aldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıklamada bulundu. Böylece asgari ücret Temmuz-Aralık 2023 dönemi için ara zamla birlikte 11 bin 402 lira oldu. 8 bin 506 TL olan asgari ücrete yüzde 34 ara zam yapıldı. Peki, 2023 Temmuz İsteğe bağlı sigorta primleri ve BES (Bireysel Emeklilik Sistemi) kesintileri ne kadar oldu, kaç TL? İşte yeni asgari ücret ile İsteğe bağlı sigorta primleri ve BES kesintileri zammı 2023 detayları...

1/4İsteğe bağlı sigorta primleri ve BES kesintileri ne kadar oldu 2023 Temmuz İsteğe bağlı sigorta primleri ve Bireysel Emeklilik Sistemi kesintileri ücreti

Asgari ücrete ilişkin komisyon toplantıları tamamlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan temmuz asgari ücret ara zam oranını açıkladı. Açıklamanın ardından tablolar belirlendi. Bunlar arasında İsteğe bağlı sigorta primleri ve BES kesintileri de dikkat çekti. İsteğe bağlı sigortalılıkta ödenecek prim tutarını kişi kendi belirlese de primin üst ve alt sınırı var. Ayrıca Çalışanların her ay brüt maaşlarından yüzde 3 kesilerek, Bireysel Emeklilik Sistemine (BES) aktarılıyor. Peki, İsteğe bağlı sigorta primleri ve BES kesintileri ne kadar oldu? 2023 Temmuz İsteğe bağlı sigorta primleri ve Bireysel Emeklilik sistemi kesintileri ücreti detayları...

2/4İSTEĞE BAĞLI SİGORTA PRİMLERİ

İSTEĞE BAĞLI SİGORTA PRİMLERİ

İsteğe bağlı sigortalılıkta ödenecek prim tutarını kişi kendi belirlese de primin üst ve alt sınırı var. En az brüt asgari ücretin yüzde 32’si, en çok da brüt asgari ücretin 7,5 katının yüzde 32’si kadar prim ödenebiliyor.

Asgari ücrete yüzde 34,04 zam gelmesinden dolayı en düşük isteğe bağlı prim 4292 lira oldu. En yüksek prim ise yüzde 34,04 zam ile 32 bin 195 liraya yükseldi.

https://www.hurriyet.com.tr/galeri-askerlik-ve-dogum-borclanmasi-temmuz-2023-askerlik-ve-dogum-borclanmasi-ne-kadar-oldu-2023-temmuz-askerlik-ve-dogum-borclanmasi-zam-orani-42287000

3/4BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ KESİNTİLERİ

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ KESİNTİLERİ

Çalışanların her ay brüt maaşlarından yüzde 3 kesilerek, Bireysel Emeklilik Sistemine (BES) aktarılıyor. 45 yaş altı çalışanların işverenleri tarafından sisteme dahil edilmesine imkan tanıyan otomatik BES’te maaşlardan yapılan kesinti tutarı da artacak.

 https://www.hurriyet.com.tr/galeri-asgari-ucret-belli-oldu-mu-gozler-asgari-ucret-3-toplanti-saatinde-2023-temmuz-asgari-ucret-zammi-ne-kadar-olacak-yuzde-kac-42286870

4/42023 TEMMUZ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU

2023 TEMMUZ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan komisyon toplantısı sonunda asgari ücret zammını açıkladı. Işıkhan konuşmasında,

"Asgari ücret komisyon görüşmeleri sonucu tespit edilen asgari ücretin bayram öncesinde hayrlara vesile olmasını temennü ediyorum. İşçi ve işveren taraflarının uzlaşmasıyla tamamlanmıştır." ifadelerine yer verdi.

Açıklamaya göre, 2023 yılının temmuz ara zammı yüzde 34 oranında gerçekleşti. Asgari ücret 13.415 brüt, net 11 bin 402 lira olarak belirlenmiştir. Yüzde 34 enflasyon oranının üzerinde refah payını içeren ara zammı gerçekleşti. Geçtiğimiz yıl ara zam yüzde 30 oranında olmuştu.

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#İsteğe Bağlı Sigorta Primleri#BES Kesintileri#Bireysel Emeklilik Sistemi Kesintileri