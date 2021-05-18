ASELSAN'ın mikro insansız hava aracı 'Saka'nın teknik özellikleri nedir?

Bu kapsamda Saka Mikro İnsansız Hava Aracı Projesi'ni yürüttüklerini ifade eden Kotil, projenin yakın zamanda öz kaynaklı olarak başlatıldığını dile getirdi.



Keşif ve gözetleme amaçlı geliştirilen, 3 eksen gimballi Saka sisteminin mevcut durumda 600 gram civarında olduğunu anlatan Kotil, şöyle konuştu:



"Projenin Faz-1 çalışmaları kapsamında kendi otopilotumuzu, hava aracı itki sistemini, katlanabilir kollar ve değiştirilebilir batarya imkanı ile kompakt yapıdaki hava aracı platformunu tasarladık ve kendi yazılımlarımızı entegre ettiğimiz hava aracı ile uçuş testlerini başarıyla gerçekleştirdik. Faz-2 faaliyetleri kapsamında alt sistemleri millileştirme çalışmaları devam etmekte olup, otopilot, uçuş kontrolcüsüyle birlikte görüntü işleme birimi ve veri linki sistemini de millileştirerek dışa bağımlılığı azaltmayı ve hava aracı kabiliyetlerini daha hafif ve küçük platformlar ile gerçekleştirmeyi hedefliyoruz."



Kotil, ilave olarak hedef tespit ve takibi gibi otonomi kabiliyetlerinin kazandırılması, kapalı mekanlarda görüntü tabanlı görev icra edebilme noktasında çalışmalar yürüttüklerini söyledi.