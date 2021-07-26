Artvin'in Arhavi ilçesinde selde mahsur kalan köpeklerin kurtarılma anları
Artvin’de selin vurduğu Arhavi ilçesinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen selde belediyeye ait barınaktaki hayvanlar da mahsur kaldı. 20'den fazla köpek ekiplerce kurtarıldı. Ekiplerin köpekleri kurtarma anına ait görüntüler ortaya çıktı. Selden son anda kurtarılan hayvanlar, Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından koruma altına alındı. Arhavi’deki Nero Hayvan Bakımevi kurucularından Gamze Topuz, hayvanları ekiplere teslim ederken duygusal anlar yaşadı