Muhammet KAÇAR- Arzu ERBAŞ- Emirhan PEHLİVAN/ARHAVİ (Artvin), (DHA) -
Haber Giriş: 24 Temmuz 2021 - 13:53 |
Artvin'de sel seferberliği
Artvin'de önceki gün, saatte metrekareye düşen 170 kilogram yağışın ardından meydana gelen, 1 kişinin kaybolduğu, alt ve üst yapıda ağır hasarların oluştuğu sel ve heyelan afetinin izleri silinmeye çalışılıyor. Selin çekildiği Arhavi'de balçığa gömülen ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katları ile cadde ve sokaklarda komandolar ve gönüllülerin de katıldığı temizlik çalışması sürüyor.