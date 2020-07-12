Artvin’de şaşırtan olay! 2 Arjantinli, 1 İsviçreli, 1 İspanyol…

Uzun süredir Türkiye'de kaldıklarını anlatan Tellechea, "İnsanlarla güzel iletişim kurduk. Çok güzel arkadaşlıklar edindik. Biz burada dostça ve korkusuzca bir yaşam tecrübe ettik. Şu an köy ortamında yaşıyoruz ve buradaki insanlarla hayatı paylaşıyoruz. Bizi dostça evlerine davet ediyorlar. Birlikte çay bile topladık, kendi yiyeceklerimizi tarlada yetiştirdik ve bu bizim için çok iyi bir tecrübe oldu" diye konuştu.