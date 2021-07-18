Arefe mesajları... Resimli-resimsiz arefe mesajları

Arefe günü mesajları, Kurban Bayramı arefesine kısa bir süre gündem oldu. Bu yıl Kurban Bayramı arefe günü 19 Temmuz’da idrak edilecek. Bayramı müjdeleyen arefe günü vatandaşlar sevdiklerine günün anlam ve önemine uygun mesajlar gönderiyorlar. 20 Temmuz'da başlayacak olan bayram 4 gün boyunca devam edecek. İşte resimli-resimsiz arefe mesajları…
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Bayrama hazırlık günü olan arefe günü öncesinde pek çok kişi sosyal medyadan bugünün anlam ve önemini ifade eden mesajlar paylaşıyor. Arefe gününde kalplerinden geçen dilekleri ve duaları iletmek isteyenler için birbirinden farklı arefe mesajlarını derledik.
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Her şeye kadir olan Yüce Allah, bizleri, doğru yoldan ve sevdiklerimizden ayırmasın! Hayırlı ve bereketli arefe dileğiyle.
Cuma da, Arefe de bizim için birer bayramdır
Ne mutlu arefe gününü hakkıyla değerlendirenlere...
Ebu Hureyre (Allah Ondan razı olsun)’den rivayet edildiğine göre Rasûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu:“Allah’ın cehennemden en fazla kulunu âzâd ettiği gün Arefe günüdür.”(Müslim, Hac, 436)
"Her kim Allah (Celle Celâluhû) rızâsı niyetiyle Arefe gününde sadaka verirse, Allah Te‘âlâ o kişiden bunu kabul eder ve bu, sene boyunca veremediği bütün sadakaların sevabına yetişmiş olur.” (Hakimü’t-Tirmizî, Esrâru’l-Hac.)
Allah’tan Arefe günü orucunun öncesindeki ve sonrasındaki sene(nin günahlarına) keffaret olmasını umarım.” (Muslim)
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Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu günde yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle. Arefe gününüz kutlu olsun.
Sevdiklerimiz hep yanımızda olsun, yüzümüz ve gülümüz hiç solmasın. Yüreğimize damla damla umut, günlerimize bin tatlı mutluluk dolsun. Arefe günümüz mübarek olsun.
Yüzünüzün ay gibi parlak ve bayram edeceğiniz günlerin hiç bitmemesi duasıyla, Arefe gününüz kutlu olsun.
Heyecanla bayramı gözlediğimiz bugünde son orucunuz kabul, bekleyişleriniz hayırlara vesile olsun, arefe gününüz kutlu olsun.
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Bir avuç dua, sıcak bir mesaj, bir kucak sevgi, kapatır mesafeleri birleştirir gönülleri kalbiniz nur, haneniz huzur dolsun. Arefe Gününüz Kutlu Olsun.
Ebu Osman en-Nehdî (rahimehullah) : “Sahabe üç “10”u tazim ederlerdi (çokça ibadet ederlerdi): Ramazân’ın son 10’u, Zilhicce’nin ilk 10’u ve Muharrem’in ilk 10’u.”"Allah, hiçbir günde arefe günündeki kadar çok kulu ateşten âzâd etmez."