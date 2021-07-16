Arefe gününde neler yapılır? İşte arefe günü ibadetleri
Arefe günü yapılacak ibadetler ve okunacak dualar, mübarek Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikteMüslümanların yoğunlaştığı konulardan oldu. Bu yıl 19 Temmuz gününe denk gelen Kurban Bayramı arefesi vesilesi ile bu günün faziletinden faydalanabilecek olanlar, dua, zikir ve ibadetlerini idrak edecekler. Peki, Arefe gününde neler yapılır? İşte arefe günü ibadetleri
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1
İslam aleminin iki büyük bayramından olan Kurban Bayramı öncesi Arefe günü idrak edilecek. Birçok kişi ise arefe günü hangi ibadetlerin yapılması gerektiğini ve hangi duaların okunacağını internette araştırıyor.
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Arefe (Arife), Kurban bayramının bir gün öncesi olan Zilhicce ayının dokuzuncu günüdür. Haccın iki rüknünden biri olan vakfe bugünde yapılır. Arefe günü Arafat'ta, öğle namazının farzı ile ikindi namazının farzı öğle vaktinde peş peşe kılınır (cem-i takdim).
Arefe günü güneş batınca hacılar Arafat'tan Müzdelife'ye hareket ederler. Arefe günü, Arafat'ta hacılar, vakitlerini dua, namaz, zikir, tesbih, va'z dinleme, Kur'ân okuma vb. ibadetlerle geçirirler.
Peygamberimiz arefe gününün faziletine ilişkin olarak "Arefe gününden daha çok Allah'ın cehennem ateşinden insanları âzat ettiği bir gün yoktur" buyurmuş, yine "Arefe günü tutulan orucun bundan önce ve sonra birer yıllık günahları örteceği Allah'tan umulur" dediği (Müslim, “Sıyâm”, 196-197) nakledilmiştir.
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Arefe günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar yirmi üç vakit farz namazların peşinden, selâmdan sonra teşrik tekbiri getirmek vaciptir.
İster cemaatle, ister yalnız başına namaz kılan, kurban kesen veya kesmeyen yolcu olan veya olmayan kadın-erkeğin; farz olan her namazın peşinde Teşrik tekbirlerini getirmesi gerekir.
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AREFE GÜNÜ YAPILACAK İBADETLER
Arefe gününe hürmet edilmeli, günaha girmemeye dikkat edilmelidir. Arefe günü çokça dua ve istiğfar edilmelidir. Arefe günü çokça ihlas suresi okunmalıdır. Bu önemli gün içerisinde bolca Kuran’ı Kerim okunmalıdır. Arefe günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar yirmi üç vakit farz namazların peşinden, selâmdan sonra teşrik tekbiri getirmek vaciptir. Teşrik tekbiri de şöyledir: "Allâhu Ekber, Allâhu Ekber, Lâ İlahe İllallâhu Vallâhu Ekber. Allâhu Ekber Velillâhil hamd." İster cemaatle, ister yalnız başına namaz kılan, kurban kesen veya kesmeyen yolcu olan veya olmayan kadın-erkeğin; farz olan her namazın peşinde Teşrik tekbirlerini getirmesi gerekir.