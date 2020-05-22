Arefe günü yapılacak ibadetler nelerdir? Arefe günü neler yapılır?
Arefe günü 2020 yılında 23 Mayıs’a denk geliyor. Asıl olarak; Kurban Bayramından bir gün öncesine mahsus olan Arefe tabiri, Türkçe’de Ramazan Bayramı’ndan bir gün öncesi için de kullanılmaktadır. Müslümanlar arefe günü yapılacak ibadetleri öğrenmek istiyorlar. Arefe günü neler yapılır? İşte merak edilen soruların yanıtları…
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Arefe günü yapılacak ibadetler araştırılan konular arasında yerini aldı. Her yıl dini bayram tarihleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvime göre belli oluyor. On bir ayın sultanı ramazan ayının ardından yılın ilk bayramı idrak edilecek. Ramazan Bayramı arefe günü bu yıl 23 Mayıs’a denk geliyor. Peki Arefe günü yapılacak ibadetler nelerdir?
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AREFE GÜNÜ YAPILACAK İBADETLER
Arefe gününe hürmet edilmeli, günaha girmemeye dikkat edilmelidir. Arefe günü çokça dua ve istiğfar edilmelidir. Arefe günü çokça ihlas suresi okunmalıdır. Bu önemli gün içerisinde bolca Kuran’ı Kerim okunmalıdır.
AREFE GÜNÜ 1000 İHLAS OKUMANIN FAZİLETİ NEDİR? <\strong> İhlâs Sûresini farklı sayılarda okumanın fâziletlerine dair hadisler olduğu (1) gibi, 1000 defa okumanın faziletiyle igili rivayetler de vardır: "Arefe günü Besmele ile bin İhlâs okuyanın günahları affedilir ve duası kabul olur." (Ebu-ş şeyh) Bir hadis-i şerifte: "Kim ihlâs suresini Arefe gününde öğle ile akşam arasında bin defa okursa Allah (cc), ona ne isterse verir." buyrulmaktadır. Hadis-i şeriflere göre; "İhlâs suresini okumak kul hakkı hariç diğer bütün günahların affına vesiledir." (Ebu-ş şeyh)
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AREFE GÜNÜ NEDİR?
Asıl olarak; Kurban Bayramından bir gün öncesine mahsus olan Arefe tabiri, Türkçe’de Ramazan Bayramı’ndan bir gün öncesi için de kullanılmaktadır. Arefe, Bayramın müjdecisidir. Peygamberimiz, “ En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arefe günü yapılan duadır.” (Tirmizî, Dua, 8; Malik, Dua, 500) buyurmuşlardır.