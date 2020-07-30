Arefe günü EFT yapılır mı ve yapılan EFT hemen hesaba geçer mi?
Arefe günü EFT yaparak para transferlerini tamamlamak isteyen birçok birey, konuyla ilgili detayları internet üzerinden araştırmaya başladı. Milyonlarca kişinin merakla araştırdığı hususlar arasında yer alan arefe günü EFT yapılır mı sorusu, işlemlerine yön vermek isteyen vatandaşlar için yön gösterici olacak. Peki, arefe günü EFT yapılır mı? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
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Arefe günü EFT yapılır mı sorusu, günün ilk saatleri itibariyle sorgulanmaya başlandı. Merkez Bankasının kurduğu sistem çerçevesinde gerçekleştirilen EFT, mesai saatleri dahilinde gönderilebiliyor. Peki, arefe günü EFT yapılabilir mi? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
Merkez Bankası arefe günü öğle saatlerine kadar açık olacağından, sabah saatlerinde gerçekleştirilen işlemler için EFT aktarımları gerçekleştirilebilecek.
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EFT NE ZAMAN HESABA GEÇER?
Türkiye'de E.F.T. sistemi T.C.M.B. tarafınca işletilmekte olan bir sistem olup, sistem çerçevesi T.C. Bankalar Kanunu tarafından düzenlenmektedir. Gün içi işlemler 08.30 - 17.30 arasında gerçekleştirilebilmekte olup, sistem ile ilgili sorumluluk T.C.M.B.'na aittir.
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EFT NEDİR?
TCMB'den alınan bilgilere göre EFT;
"TCMB’nin sahibi ve işleticisi olduğu Elektronik Fon Transfer (EFT) sistemi, Türk lirası üzerinden yapılan ödeme işlemlerinin elektronik ortamda gerçek zamanlı brüt mutabakatını sağlayan sistemdir. 1992 yılında kurulan EFT sisteminin 2000 yılında teknolojik gelişmeler ve ihtiyaçlar doğrultusunda yazılım ve donanımında önemli değişiklikler yapılmıştır.
EFT sisteminde gerçekleşecek işlemlere ilişkin herhangi bir alt veya üst limit bulunmaması ve küçük tutarlı ödeme işlem adedinin toplam ödeme işlemleri içindeki payının oldukça yüksek olması, büyük tutarlı ve acil ödemelerin gerçekleşmesinde bir risk unsuru oluşturmaktaydı. Bu nedenle 7 Aralık 2012 tarihinde işlevsel bir ayrıma gidilerek, EFT sisteminin müşteriler arası TL aktarım sistemi ve bankalararası TL aktarım sistemi olmak üzere 2 bileşene ayrılması sağlanmıştır.
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Müşteriler arası Türk lirası aktarım sistemi bileşeninde hesaba ve isme yapılan müşteri ödemeleri, kamu ödemeleri, konut, iş yeri ve diğer kira ödemeleri, maaş ve kredi kartı ödemeleri gibi bankaların müşterileri adına gerçekleştirdikleri ödemeler, bankalararası Türk lirası aktarım sistemi bileşeninde ise bankaların birbirleri arasında gerçekleştirdikleri ödemeler ile yurt dışı finansal kuruluşlara sağladıkları muhabirlik hizmetlerine ilişkin bankacılık ödemeleri gerçekleştirilmektedir.
Mevcut durumda her iki bileşen de TCMB tarafından oluşturulan yazılımlarla hizmet vermektedir. Alacaklandırma esasına göre çalışan EFT sisteminde ödemeler bekletilmeden alıcılarına iletilmekte ve gün sonunda, gerçekleşmeyen emirler iptal edilmektedir."