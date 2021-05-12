MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriArefe (arife) ne zaman? (bugün arefe mi?) Arefenin önemi nedir? İşte arefenin anlam ve önemi
GeriGündem Arefe (arife) ne zaman? (bugün arefe mi?) Arefenin önemi nedir? İşte arefenin anlam ve önemi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 12 Mayıs 2021 - 07:28 | 

Arefe (arife) ne zaman? (bugün arefe mi?) Arefenin önemi nedir? İşte arefenin anlam ve önemi

Sosyal medyada yapılan paylaşımlar nedeniyle birçok kişi "bugün arefe mi?" sorusuna yanıt arıyor. Arefe (arife), Ramazan ve Kurban Bayramı'ndan bir gün öncesi idrak ediliyor. Arefenin önemine, faziletli ve makbul duanın o gün yapılan dua olduğuna dair hadisler vardır. Peki, arefe ne zaman? Arefenin önemi nedir? İşte arefenin anlam ve önemi...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Arefe (arife) günü tarihini de kapsayan Ramazan Bayramı takvimi Diyanet tarafından paylaşıldı. Ramazan Bayramı 13 Mayıs 2021 günü başlayıp 15 Mayıs 2021 günü sona erecek. Diyanet İşleri'nin yayımladığı takvime göre Arefe Günü 12 Mayıs Çarşamba günü olacak.

2AREFE GÜNÜ İBADETLERİ

AREFE GÜNÜ İBADETLERİ

Arefe (Arife), Kurban bayramının bir gün öncesi olan Zilhicce ayının dokuzuncu günüdür. Haccın iki rüknünden biri olan vakfe bugünde yapılır. Arefe günü Arafat'ta, öğle namazının farzı ile ikindi namazının farzı öğle vaktinde peş peşe kılınır (cem-i takdim).

Arefe günü güneş batınca hacılar Arafat'tan Müzdelife'ye hareket ederler. Arefe günü, Arafat'ta hacılar, vakitlerini dua, namaz, zikir, tesbih, va'z dinleme, Kur'ân okuma vb. ibadetlerle geçirirler.

Peygamberimiz arefe gününün faziletine ilişkin olarak "Arefe gününden daha çok Allah'ın cehennem ateşinden insanları âzat ettiği bir gün yoktur" buyurmuş, yine "Arefe günü tutulan orucun bundan önce ve sonra birer yıllık günahları örteceği Allah'tan umulur" dediği (Müslim, “Sıyâm”, 196-197) nakledilmiştir.

Arefe günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar yirmi üç vakit farz namazların peşinden, selâmdan sonra teşrik tekbiri getirmek vaciptir.Teşrik tekbiri de şöyledir: "Allâhu Ekber, Allâhu Ekber, Lâ İlahe İllallâhu Vallâhu Ekber. Allâhu Ekber Velillâhil hamd."İster cemaatle, ister yalnız başına namaz kılan, kurban kesen veya kesmeyen yolcu olan veya olmayan kadın-erkeğin; farz olan her namazın peşinde Teşrik tekbirlerini getirmesi gerekir.

3

Asıl olarak; Kurban Bayramından bir gün öncesine mahsus olan Arefe tabiri, Türkçe’de Ramazan Bayramı’ndan bir gün öncesi için de kullanılmaktadır. Arefe, Bayramın müjdecisidir. Peygamberimiz, “ En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arefe günü yapılan duadır.” (Tirmizî, Dua, 8; Malik, Dua, 500) buyurmuşlardır.

4Şehit aileleri, arife ve Ramazan Bayramının birinci günü kısıtlamadan muaf tutulacak

Şehit aileleri, arife ve Ramazan Bayramı'nın birinci günü kısıtlamadan muaf tutulacak

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 81 il valiliğine "Şehit Ailelerinin Kabristan Ziyaretleri" konulu genelge gönderildi. İçişleri Bakanlığı, şehit ailelerinin arife ve Ramazan Bayramı'nın birinci gününde şehitlik ziyaretleri açısından sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacağını bildirdi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi