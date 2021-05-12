Arefe (arife) ne zaman? (bugün arefe mi?) Arefenin önemi nedir? İşte arefenin anlam ve önemi
Sosyal medyada yapılan paylaşımlar nedeniyle birçok kişi "bugün arefe mi?" sorusuna yanıt arıyor. Arefe (arife), Ramazan ve Kurban Bayramı'ndan bir gün öncesi idrak ediliyor. Arefenin önemine, faziletli ve makbul duanın o gün yapılan dua olduğuna dair hadisler vardır. Peki, arefe ne zaman? Arefenin önemi nedir? İşte arefenin anlam ve önemi...
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Arefe (arife) günü tarihini de kapsayan Ramazan Bayramı takvimi Diyanet tarafından paylaşıldı. Ramazan Bayramı 13 Mayıs 2021 günü başlayıp 15 Mayıs 2021 günü sona erecek. Diyanet İşleri'nin yayımladığı takvime göre Arefe Günü 12 Mayıs Çarşamba günü olacak.
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AREFE GÜNÜ İBADETLERİ
Arefe (Arife), Kurban bayramının bir gün öncesi olan Zilhicce ayının dokuzuncu günüdür. Haccın iki rüknünden biri olan vakfe bugünde yapılır. Arefe günü Arafat'ta, öğle namazının farzı ile ikindi namazının farzı öğle vaktinde peş peşe kılınır (cem-i takdim).
Arefe günü güneş batınca hacılar Arafat'tan Müzdelife'ye hareket ederler. Arefe günü, Arafat'ta hacılar, vakitlerini dua, namaz, zikir, tesbih, va'z dinleme, Kur'ân okuma vb. ibadetlerle geçirirler.
Peygamberimiz arefe gününün faziletine ilişkin olarak "Arefe gününden daha çok Allah'ın cehennem ateşinden insanları âzat ettiği bir gün yoktur" buyurmuş, yine "Arefe günü tutulan orucun bundan önce ve sonra birer yıllık günahları örteceği Allah'tan umulur" dediği (Müslim, “Sıyâm”, 196-197) nakledilmiştir.
Arefe günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar yirmi üç vakit farz namazların peşinden, selâmdan sonra teşrik tekbiri getirmek vaciptir.Teşrik tekbiri de şöyledir: "Allâhu Ekber, Allâhu Ekber, Lâ İlahe İllallâhu Vallâhu Ekber. Allâhu Ekber Velillâhil hamd."İster cemaatle, ister yalnız başına namaz kılan, kurban kesen veya kesmeyen yolcu olan veya olmayan kadın-erkeğin; farz olan her namazın peşinde Teşrik tekbirlerini getirmesi gerekir.
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Asıl olarak; Kurban Bayramından bir gün öncesine mahsus olan Arefe tabiri, Türkçe’de Ramazan Bayramı’ndan bir gün öncesi için de kullanılmaktadır. Arefe, Bayramın müjdecisidir. Peygamberimiz, “ En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arefe günü yapılan duadır.” (Tirmizî, Dua, 8; Malik, Dua, 500) buyurmuşlardır.
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Şehit aileleri, arife ve Ramazan Bayramı'nın birinci günü kısıtlamadan muaf tutulacak
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 81 il valiliğine "Şehit Ailelerinin Kabristan Ziyaretleri" konulu genelge gönderildi. İçişleri Bakanlığı, şehit ailelerinin arife ve Ramazan Bayramı'nın birinci gününde şehitlik ziyaretleri açısından sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacağını bildirdi.