Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Ardahan Ovası göle döndü! 'Bu eşsiz manzarayı izlemek için geldik'

#Ardahan#Ardahan Ovası#Kura Nehri

Ardahan Ovası, yağmur yağışları ve havaların ısınmasıyla dağlardaki karların erimesi sonucu Kura Nehri taşınca göle döndü. Ramazan ayında iftarı beklerken vakit geçirmek isteyenler manzarayı izlemek için nehir kıyısına geldi. Hakan Fırıncı, "Havaların ısınmasıyla Kura Nehri'nin bereketi Ardahan ovasına yayılıyor. Bu yıl kış biraz çetin geçti, eski kışları hatırladık. Son 2 gündür sıcak havanın etkisiyle ve yağan yağmur Kura Nehri'ni taşırdı. Eşim ve çocuklarımla bu eşsiz manzarayı görmek için geldik" diye konuştu.

1/10Ardahan Ovası göle döndü Bu eşsiz manzarayı izlemek için geldik
2/10Ardahan Ovası göle döndü Bu eşsiz manzarayı izlemek için geldik
3/10Ardahan Ovası göle döndü Bu eşsiz manzarayı izlemek için geldik
4/10Ardahan Ovası göle döndü Bu eşsiz manzarayı izlemek için geldik
5/10Ardahan Ovası göle döndü Bu eşsiz manzarayı izlemek için geldik
6/10Ardahan Ovası göle döndü Bu eşsiz manzarayı izlemek için geldik
7/10Ardahan Ovası göle döndü Bu eşsiz manzarayı izlemek için geldik
8/10Ardahan Ovası göle döndü Bu eşsiz manzarayı izlemek için geldik
9/10Ardahan Ovası göle döndü Bu eşsiz manzarayı izlemek için geldik
10/10Ardahan Ovası göle döndü Bu eşsiz manzarayı izlemek için geldik

Ardahan Ovası, yağmur yağışları ve havaların ısınmasıyla dağlardaki karların erimesi sonucu Kura Nehri taşınca göle döndü.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ardahan#Ardahan Ovası#Kura Nehri