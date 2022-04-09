Ardahan Ovası göle döndü! 'Bu eşsiz manzarayı izlemek için geldik'

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Ardahan Ovası, yağmur yağışları ve havaların ısınmasıyla dağlardaki karların erimesi sonucu Kura Nehri taşınca göle döndü. Ramazan ayında iftarı beklerken vakit geçirmek isteyenler manzarayı izlemek için nehir kıyısına geldi. Hakan Fırıncı, "Havaların ısınmasıyla Kura Nehri'nin bereketi Ardahan ovasına yayılıyor. Bu yıl kış biraz çetin geçti, eski kışları hatırladık. Son 2 gündür sıcak havanın etkisiyle ve yağan yağmur Kura Nehri'ni taşırdı. Eşim ve çocuklarımla bu eşsiz manzarayı görmek için geldik" diye konuştu.
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Ardahan Ovası, yağmur yağışları ve havaların ısınmasıyla dağlardaki karların erimesi sonucu Kura Nehri taşınca göle döndü.