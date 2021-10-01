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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)-
Haber Giriş: 01 Ekim 2021 - 09:21 | 

Arama-kurtarma ekibiyle kendini arayan Beyhan Mutlu konuştu: Dünya umrumda değil

Bursa'nın İnegöl ilçesinde birlikte alkol aldığı arkadaşlarından ayrıldıktan sonra haber alınamayan, ormanda karşılaştığı, kendisini arayan ekiple arama çalışmasına katılan Beyhan Mutlu (51), “Onlarla beraber yarım saatten fazla aramalara katıldım. Benim olduğumu bilince ekipler, gülümsedi” dedi. ‘Kendini arayan adam’ olarak dünya basınında da yer bulan Mutlu haberleri izlemediğini belirterek, “Bütün dünyaya selamlar. Olan oldu dünya umurumda değil” diye konuştu.

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