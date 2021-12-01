Aralık ayı ile ilgili sözler: Kış mevsiminin başlangıç ayı Aralık geldi

ARALIK AYI SÖZLERİ

“Dünyanın en uzun gecesi; 21 aralık değil, senin beni bırakıp gittiğin gecedir.”



Bugün 1 Aralık, kış mevsiminin ilk günü hoş geldi. Yılın son ayı, huzurlu, mutlu, neşeli ve bol kazançlı geçmesi dileğiyle.



“Aralık kapıdan soğuk geliyor. Tam kalbimin üzerine bu akşam.”



“Ömrün en mavi göğünü Aralık ayı boyar.”



“Tesadüf bu ya; aylardan Aralık, günlerden salı ve sen gidiyorsun salına salına bütün aralıklardan yüreğime... “