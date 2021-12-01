Aralık ayı ile ilgili sözler: Kış mevsiminin başlangıç ayı Aralık geldi
Yılın en uzun gecesinin yaşanacağı aralık ayı geldi çattı. Sosyal medya hesapları üzerinden aralık ayı ile ilgili paylaşımda bulunmak isteyenler, kış mevsimi ve aralık ayı temalı sözleri araştırıyor. Ünlü şairlerin de dizelerini içeren aralık ayı sözlerini derledik. İşte aralık ayı ile ilgili sözler...
Türkiye'de, Atatürk devrimine değin Arapçada "Ocak" anlamına gelen "kânûn كانون" sözcüğünden Kânûn-i Evvel, Kanunuevvel, Kanunievvel, Kânunuevvel olan ayın adı Cumhuriyet'ten sonra İlk Kânun, İlkkânun olarak kullanıldı; 10 Ocak 1945'te kabul edilip 15 Ocak 1945'te yürürlüğe giren ve dört ayın adlarını değiştiren yasa ile ayın adı aralık yapıldı.
Aralık adının İngilizce karşılığı olan 'December', Latince 10 anlamına gelen "decem"den gelir. Aylara bölünmemiş kış mevsimi, ocak ve Şubat arasında bölünene kadar eski Roma takviminde aralık ayı 10. ay idi.
Aralık adının İngilizce karşılığı olan 'December', Latince 10 anlamına gelen "decem"den gelir. Aylara bölünmemiş kış mevsimi, ocak ve Şubat arasında bölünene kadar eski Roma takviminde aralık ayı 10. ay idi.
ARALIK AYI SÖZLERİ
“Dünyanın en uzun gecesi; 21 aralık değil, senin beni bırakıp gittiğin gecedir.”
Bugün 1 Aralık, kış mevsiminin ilk günü hoş geldi. Yılın son ayı, huzurlu, mutlu, neşeli ve bol kazançlı geçmesi dileğiyle.
“Aralık kapıdan soğuk geliyor. Tam kalbimin üzerine bu akşam.”
“Ömrün en mavi göğünü Aralık ayı boyar.”
“Tesadüf bu ya; aylardan Aralık, günlerden salı ve sen gidiyorsun salına salına bütün aralıklardan yüreğime... “
Bugün 1 Aralık, kış mevsiminin ilk günü hoş geldi. Yılın son ayı, huzurlu, mutlu, neşeli ve bol kazançlı geçmesi dileğiyle.
“Aralık kapıdan soğuk geliyor. Tam kalbimin üzerine bu akşam.”
“Ömrün en mavi göğünü Aralık ayı boyar.”
“Tesadüf bu ya; aylardan Aralık, günlerden salı ve sen gidiyorsun salına salına bütün aralıklardan yüreğime... “
“Eylül bitti, ekim de bitecek. Kasım da ellerin üşüyecek, Aralık'ta ısınmak için geleceksin biliyorum.”
“Kaç suskunluk sonra gelirsin? Aralık geldi, yıl bitiyor...”
“Her mevsimin kendine özgü rengi vardır. Nisan yeşille, Eylül sarıyla, Aralık beyazla özdeştir...“Kasımda aşk başka mıdır bilmem, ben seni Aralık'sız sevdim!”
“21 Aralık falan hikaye. Benim için sensiz geçen her gece, en uzun gece.”
“Kaç suskunluk sonra gelirsin? Aralık geldi, yıl bitiyor...”
“Her mevsimin kendine özgü rengi vardır. Nisan yeşille, Eylül sarıyla, Aralık beyazla özdeştir...“Kasımda aşk başka mıdır bilmem, ben seni Aralık'sız sevdim!”
“21 Aralık falan hikaye. Benim için sensiz geçen her gece, en uzun gece.”