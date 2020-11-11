Ara tatil ne zaman? Okullarda kasım ara tatili olacak mı? İşte son açıklamalar
Ara tatil tarihleri için geri sayım başladı. Koronavirüs sürecinde başlayan uzaktan eğitimin ardından kademeli şekilde yüz yüz eğitim başladı. Öğrenciler ara tatilinin ne zaman olacağını merak ediyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı daha önce yayınladığı takvim içerisinde tatil tarihlerini ve okulların eğitime ne zaman başlayacağını açıklamıştı. Peki bu yıl okullarda ara tatil olacak mı? İşte merak edilenler…
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Ara tatilin ne zaman başlayacağı ile ilgili araştırmalar hızlandı. Öğrenciler kasım ayında ara tatilin olup olmayacağını öğrenmek istiyorlar. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk daha önce konu ile ilgili yaptığı açıklamada, ‘Bilimsel verileri dikkate alarak ara tatilde eğitim yapılıp yapılmayacağı ya da hafta sonu cumartesi günü yapılıp yapılmayacağı konusunda da net bilgileri paylaşacağız ama şu haliyle böyle bir çalışmamız şu anda yok.’ demişti. İşte ara tatil tarihleri
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ARA TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre birinci dönem ara tatili ise 16 Kasım’da başlayacak ve 20 Kasım'da sona erecek.
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BU YIL ARA TATİL OLACAK MI?
Ekim ayında konu ile ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklama yaptı. Bakan Selçuk, "Kasım ayında ara tatil verilmesi düşünülüyor mu?" sorusuna, "Biz ilk önce olağan durumu dikkate alırız, sonrasında hatırlarsanız senaryolar içerisinde salgının seyrine bağlı olarak ara tatillerin eğitim için kullanılıp kullanılmayacağı, ya da hafta sonlarında eğitim olup olmayacağı konusunda ucu açık bir senaryodan söz etmiştik. Biz bugünlerde de, önümüzdeki haftalarda da bu seyre bakıp nasıl gittiğini dikkate alarak bilimsel verileri dikkate alarak ara tatilde eğitim yapılıp yapılmayacağı ya da hafta sonu cumartesi günü yapılıp yapılmayacağı konusunda da net bilgileri paylaşacağız ama şu haliyle böyle bir çalışmamız şu anda yok." cevabını verdi.