Ara tatil ne zaman, okullar ne zaman tatil olacak? İşte MEB tarafından açıklanan 2020-2021 takvimi
Koronavirüs önlemleri dahilinde kademeli eğitimin başlaması ile birlikte tatil takvimi hem öğrenciler hem de veliler tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Kasım ara tatilinin ne zaman olacağı ile ilgili araştırmalar okulların açılmasının ardından yoğun ilgi görüyor. 12 Ekim itibari ile Milli Eğitim Bakanlığının yüz yüze eğitime geçiş planlamasının ikinci aşaması başladı. MEB tarafından yayımlanan takvim içerisinde ara tatil tarihleri duyuruldu. İşte ilk ara tatil tarihleri
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Birinci dönem ara tatili, 16 Kasım 2020 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım 2020 Cuma günü sona erecektir.
Yarıyıl tatili, 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak ve 05 Şubat 2021 Cuma günü sona erecektir.
İkinci dönem, 08 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak ve 18 Haziran 2021 Cuma günü sona erecektir.
İkinci dönem ara tatili, 12 Nisan 2021 Pazartesi günü başlayacak ve 16 Nisan 2021 Cuma günü sona erecektir.
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ARA TATİL TARİHLERİ
Okulların ne zaman tatil olacağı araştırılan konular arasında bulunuyor. 12 Ekim itibari ile Milli Eğitim Bakanlığının yüz yüze eğitime geçiş planlamasının ikinci aşamasında, ilkokul 2, 3, 4. sınıflar, köy okulları, 8. ve 12. sınıflar, lise hazırlık sınıfı öğrencileri ile özel gereksinimli öğrenciler yüz yüze eğitime başladı. Birinci dönem ara tatili ise 16 Kasım’da başlayacak.