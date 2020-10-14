Ara tatil ne zaman, okullar ne zaman tatil olacak? İşte MEB tarafından açıklanan 2020-2021 takvimi

ARA TATİL TARİHLERİ Okulların ne zaman tatil olacağı araştırılan konular arasında bulunuyor. 12 Ekim itibari ile Milli Eğitim Bakanlığının yüz yüze eğitime geçiş planlamasının ikinci aşamasında, ilkokul 2, 3, 4. sınıflar, köy okulları, 8. ve 12. sınıflar, lise hazırlık sınıfı öğrencileri ile özel gereksinimli öğrenciler yüz yüze eğitime başladı. Birinci dönem ara tatili ise 16 Kasım’da başlayacak.