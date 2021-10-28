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HaberlerGündem HaberleriAort damarı 3 kat büyüyen hastaya, 8 saatlik ameliyatla sentetik damar takıldı
GeriGündem Aort damarı 3 kat büyüyen hastaya, 8 saatlik ameliyatla sentetik damar takıldı
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Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR,(DHA) -
Haber Giriş: 28 Ekim 2021 - 13:07 | 

Aort damarı 3 kat büyüyen hastaya, 8 saatlik ameliyatla sentetik damar takıldı

Eskişehir'de Fatih Kırmızıgül'ün (35) 8,5 santimetreye genişleyen ve yırtılan aort damarının yerine, Eskişehir Şehir Hastanesi'nde 8 saat süren başarılı operasyonla sentetik damar takıldı. Opr. Dr. Merih Özbayburtlu, normalde 2,5 santimetre çapında olan damar çapının 3 kart büyüdüğünü ifade ederek, “Yırtık olan aort damarı komple değişti. Yerine sentetik bir damar yerleştirdik. Bu çok sık yapılan bir ameliyat değil. Çok zor ve standart şartların dışında çalışılmasını gerektiren bir ameliyat” dedi.

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