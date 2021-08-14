AÖL yeni dönem kayıtları ve kayıt yenileme ne zaman? İşte Açık Lise sınav takvimi
AÖL yeni dönem kayıt yenileme işlemi için yüz binlerce öğrencinin heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Ağustos ayının sonlarına yaklaşılması nedeniyle aramalarını yoğunlaştıran Açık Lise öğrencileri, AÖL 2021-2022 yılı kayıtları için tarih bilgisini öğrenmek istiyor. Peki, AÖL kayıt yenileme ne zaman?
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde yer alan Açık Öğretim Lisesi'nde (AÖL) eğitim hayatını sürdüren yüz binlerce kişi, 2021-2022 AÖL kayıt yenileme işlemlerinin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Açık Lise kayıt tarihleri hakkında MEB tarafından yapılan resmi bir açıklama olup olmadığını merak eden çok sayıda AÖL öğrencisi, sorgulamalarına hız verdi. İşte, Açık Lise yeni dönem kayıtlarından bilgiler...
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AÖL KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?
AÖL kayıt yenileme tarihleri ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklama yapılmadı.
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2021-2022 eğitim yılına ait kayıt işlemlerinin, 16-20 Ağustos tarihlerinde yapılacak ek sınavların ardından başlayabileceği tahmin ediliyor.
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Bu kapsamda gelişmeler oldukça haberimizde yer vereceğiz.