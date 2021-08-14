AÖL yeni dönem kayıtları ve kayıt yenileme ne zaman? İşte Açık Lise sınav takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde yer alan Açık Öğretim Lisesi'nde (AÖL) eğitim hayatını sürdüren yüz binlerce kişi, 2021-2022 AÖL kayıt yenileme işlemlerinin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Açık Lise kayıt tarihleri hakkında MEB tarafından yapılan resmi bir açıklama olup olmadığını merak eden çok sayıda AÖL öğrencisi, sorgulamalarına hız verdi. İşte, Açık Lise yeni dönem kayıtlarından bilgiler...