Gündem Haber Giriş: 11 Haziran 2020 - 03:28 , 11 Haziran 2020 - 03:33

AÖL sınavları ne zaman? 2020 Açık lise 2. dönem sınav tarihleri

Açıköğretim Lisesi (AÖL) sınavları ne zaman? 2019-2020 eğitim öğretim yılı açık lise sınavları koronavirüsü salgını nedeniyle ertelenen sınavlar arasında yer alıyor. Binlerce öğrencinin ter dökeceği AÖL 2. dönem sınav takvimi Milli Eğitim Bakanlığı, tarafından açıklandı. Söz konusu sınavın güncel tarihlerinin belli olmasının ardından, gözler AÖL 2020 sınav takvimine çevrildi. İşte, AÖL 2. dönem sınavı tarihleri ve konuyla ilgili ayrıntılar...