AÖL sınav yerleri ne zaman açıklanacak? İşte AÖL sınav tarihleri

MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) tarafından yayımlanan takvimle AÖL sınav tarihleri paylaşıldı. Yayımlanan takvime göre, 1 Dönem AÖL sınavları aralık ayında gerçekleşecek. Sınav için hazırlıklarını sürdüren adaylar bir yandan da sınav giriş belgesini kontrol ediyor.