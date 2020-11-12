AÖL sınav yerleri ne zaman açıklanacak? İşte AÖL sınav tarihleri
2020 AÖL sınavları hafta sonu, üç oturumda gerçekleşecek. Adaylar sınav öncesi gözlerini, AÖL yerleri bilgisini de içeren sınav giriş belgesine çevrildi. AÖL sınav giriş belgesi adayların sınav anında yanında bulundurması zorunlu tutulan belgelerden biri. Peki, AÖL sınavı ne zaman yapılacak? AÖL sınav yerleri ne zaman açıklanacak?
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1
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MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) tarafından yayımlanan takvimle AÖL sınav tarihleri paylaşıldı. Yayımlanan takvime göre, 1 Dönem AÖL sınavları aralık ayında gerçekleşecek. Sınav için hazırlıklarını sürdüren adaylar bir yandan da sınav giriş belgesini kontrol ediyor.
2
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AÖL SINAV TARİHLERİ 2020 (1. DÖNEM)
2020-2021 Eğitim Öğretim yılı 1. Dönem Sınavları 5 Aralık 2020 Cumartesi- 6 Aralık 2020 Pazar günlerinde uygulanacak.
3
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AÖL SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖL sınav giriş belgesi sınav tarihine kısa bir süre kala erişime açılacak. Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınav giriş yerleri AÖL resmi internet sayfası üzerinden 2 Aralık Çarşamba günü açıklanacak.
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AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
Öğrenciler TC kimlik numaraları, öğrenci numaraları ve şifreleri ile AÖL sınav giriş belgelerini sorgulayabilecek.