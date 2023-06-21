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AÖL SINAV TARİHİ SON DURUM 2023 | Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. Dönem sınavları ne zaman, saat kaçta? Açık Lise sınav takvimi belli oldu mu?

Güncelleme Tarihi:

#AÖL Sınav Tarihi #Açık Öğretim Lisesi Sınavları#Meb
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2023 22:06

AÖL sınav tarihi 2023 öğrencilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılacak olan Açık Öğretim Lisesi sınavları için beklentiler arttı. 2022-2023 yılı sınav uygulama takvimine göre AÖL 3. Dönem sınavları temmuz ayında organize edilecek. e-Sınav olarak gerçekleşecek olan açık lise sınavlarına öğrenciler, AÖL sınav giriş ekranı üzerinden T.C. kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemiyle erişim sağlayabilecekler. Peki, AÖL sınavları ne zaman, saat kaçta? Açık Lise sınavları nasıl yapılacak? İşte, AÖL 3. Dönem sınav tarihi hakkında ayrıntılı bilgiler.

1/4AÖL SINAV TARİHİ SON DURUM 2023 | Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. Dönem sınavları ne zaman, saat kaçta Açık Lise sınav takvimi belli oldu mu

AÖL öğrenci girişi, üzerinden yapılacak olan 3. Dönem açık lise sınav tarihi için beklentiler yoğunlaştı. MEB tarafından gerçekleşecek olan Açık Öğretim Lisesi 3. Dönem sınavları çevrim içi (online) olarak yapılacak. Açık Lise sınavlarında öğrencilere sorumlu olunan her dersten soru yöneltilecek. 2022-2023 eğitim öğretim yılı sınav takvimine göre Açık öğretim lisesi ve açık öğretim ortaokulu sınavları Temmuz ayında yapılacak. Ancak AÖL sınav tarihleri henüz netleşmedi. Peki, Açık Lise sınavları ne zaman? İşte, ayrıntılar.

2/4AÖL 3. DÖNEM SINAV GÜNÜ VE SAATİ AÇIKLANDI MI

AÖL 3. DÖNEM SINAV GÜNÜ VE SAATİ AÇIKLANDI MI?

AÖL sınav günü ve saatine ilişkin yeni bir bilgilendirme yapılmadı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2022-2023 eğitim öğretim yılı sınav takvimine göre Açık öğretim lisesi ve açık öğretim ortaokulu sınavları Temmuz ayında e-Sınav şeklinde yapılacak. Haziran ayının sonuna kadar MEB’in detaylı sınav uygulama takvimini açıklaması bekleniyor.

3/4AÖL SINAVLARI NASIL YAPILIYOR

AÖL SINAVLARI NASIL YAPILIYOR?

Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme ve ilk kayıt işlemlerini tamamlamayan ve sınav ile kayıt ücretini yatırmayan adaylar sınavlara giriş yapamayacak. Açık Öğretim Lisesi sınavları online düzenlenmesi durumunda sınavlar AÖK Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden yapılıyor. Adaylar şifresi ve öğrenci numarası ile sisteme giriş yaparak ders seçimi yaptığı sınavlara belirlenen zaman diliminde istediği saatte giriş yapabiliyor. Sınavlarda 20 soru ve 30 dakika süre veriliyor.

4/4AÖL ÖĞRENCİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR

AÖL ÖĞRENCİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

Online (çevrim içi) sınav uygulaması yurt içi ve yurt dışında, Türkiye saatine göre aynı gün ve saatte başlayıp, aynı gün ve saatte sona erdirilecektir.

Öğrenciler, T.C. kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemine giriş yaparak online (çevrim içi) sınav uygulamasına katılacaklardır.

Sisteme giriş şifresini unutan öğrenciler, AÖK Bilgi Yönetim Sisteminde yer alan ‘şifremi unuttum’ seçeneğinden veya (MEBİM) "444 0 632" danışma hattı ile görüşerek şifrelerini öğrenebileceklerdir. Sınav sistemine girişte ÖDSGM tarafından hazırlanan gizlilik taahhütnamesi öğrenciler tarafından onaylanacaktır.

AÖL GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKAYINIZ

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#AÖL Sınav Tarihi#Açık Öğretim Lisesi Sınavları#Meb