AÖL SINAV TARİHİ SON DURUM 2023 | Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. Dönem sınavları ne zaman, saat kaçta? Açık Lise sınav takvimi belli oldu mu?

AÖL öğrenci girişi, üzerinden yapılacak olan 3. Dönem açık lise sınav tarihi için beklentiler yoğunlaştı. MEB tarafından gerçekleşecek olan Açık Öğretim Lisesi 3. Dönem sınavları çevrim içi (online) olarak yapılacak. Açık Lise sınavlarında öğrencilere sorumlu olunan her dersten soru yöneltilecek. 2022-2023 eğitim öğretim yılı sınav takvimine göre Açık öğretim lisesi ve açık öğretim ortaokulu sınavları Temmuz ayında yapılacak. Ancak AÖL sınav tarihleri henüz netleşmedi. Peki, Açık Lise sınavları ne zaman? İşte, ayrıntılar.