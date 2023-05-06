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AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Online Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem sınav sonucu sorgulama ekranı açıldı mı? MEB.gov.tr sonuç sorgulama ekranı!

Güncelleme Tarihi:

#Aöl Sınav Sonuçları#Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem Sınav Sonucu#Meb
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2023 20:12

AÖL sınav sonuçları 2023 için değerlendirme aşamaları başladı. Lise eğitimini açıktan sürdüren öğrenciler Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem sınavlarına 24-30 Nisan 2023 tarihleri arasında katılım sağladı. Öğrencilerin dersleri başarıyla tamamlayabilmesi için en düşük 45 puanı yakalamalarının gerekeceği AÖL sonuçları, MEB.gov.tr AÖK Bilgi Yönetim Sistemi ile sorgulanabilecek. Online gerçekleşen 2023 Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem sınavları değerlendirmeleri, her ders için ayrı olmak üzere 100 tam puan üzerinden yapılacak. Sınav puanlarını hesaplayan adayların gözü kulağı şimdi 'AÖL sonuçları açıklandı' duyurusunda. Peki, Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? AÖL sonuçları açıklandı mı? İşte, o konular hakkında bilgiler.

1/5AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023 Online Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem sınav sonucu sorgulama ekranı açıldı mı MEB.gov.tr sonuç sorgulama ekranı

Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem sınav sonuçları sorgulama ekranı için tüm dikkatler Milli Eğitim Bakanlığı duyurular ekranına yöneldi. 30 Nisan tarihinde sona eren sınavın üzerinden günler geçerken adayların da sonuç açıklaması için beklentileri arttı. AÖL sınav sonuçlarına göre öğrencilerin dersleri başarıyla tamamlayabilmesi için en düşük 45 puanı yakalamaları gerekecek. Ancak henüz AÖL 2. Dönem sınav sonuçları tarihi için bir duyuru gelmedi. 2023 Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları aolweb.meb.gov.tr üzerinden öğrenilecek. İşte, AÖL sınav sonuçları için ayrıntılı bilgiler.

2/5AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL 2. dönem sınavları 30 Nisan'da sona erdi. Açık Öğretim sınav sonuçları henüz açıklanmadı ve açıklanma tarihine ilişkin MEB'den henüz bir açıklama gelmedi.

Açık lise sınav sonuçlarıyla ilgili herhangi bir bilgi açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.

3/5AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR

AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Öğrenciler sınav sonuçlarını AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden öğrenebilecek. Sınav soru ve cevapları yayımlanmayacak.

Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacak.

4/5DEĞERLENDİRME NASIL OLACAK

DEĞERLENDİRME NASIL OLACAK?

Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 sorusorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5 (beş) olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevaplarıetkilemeyecektir.

2. Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.3. Sınav sonuçlarında öğrencilerin doğru-yanlış cevap sayısına ilişkin veri açıklanmayacaktır.

5/5AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023 Online Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem sınav sonucu sorgulama ekranı açıldı mı MEB.gov.tr sonuç sorgulama ekranı

4. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi hâlinde soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

5. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle değerlendirme yapılacaktır.

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#Aöl Sınav Sonuçları#Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem Sınav Sonucu#Meb