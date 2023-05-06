AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Online Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem sınav sonucu sorgulama ekranı açıldı mı? MEB.gov.tr sonuç sorgulama ekranı!

Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem sınav sonuçları sorgulama ekranı için tüm dikkatler Milli Eğitim Bakanlığı duyurular ekranına yöneldi. 30 Nisan tarihinde sona eren sınavın üzerinden günler geçerken adayların da sonuç açıklaması için beklentileri arttı. AÖL sınav sonuçlarına göre öğrencilerin dersleri başarıyla tamamlayabilmesi için en düşük 45 puanı yakalamaları gerekecek. Ancak henüz AÖL 2. Dönem sınav sonuçları tarihi için bir duyuru gelmedi. 2023 Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları aolweb.meb.gov.tr üzerinden öğrenilecek. İşte, AÖL sınav sonuçları için ayrıntılı bilgiler.