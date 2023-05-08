AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? 2023 AÖL sınav sonuç duyurusu bugün mü yapılacak? Gözler MEB'de

AÖL sınav sonuçları 2023 için değerlendirme aşamaları devam ediyor. Lise eğitimini açıktan sürdüren öğrenciler Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem sınavlarına 24-30 Nisan 2023 tarihleri arasında katılım sağladı. Öğrencilerin dersleri başarıyla tamamlayabilmesi için en düşük 45 puanı yakalamalarının gerekeceği AÖL sonuçları, MEB.gov.tr AÖK Bilgi Yönetim Sistemi ile sorgulanabilecek. Online gerçekleşen 2023 Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem sınavları değerlendirmeleri, her ders için ayrı olmak üzere 100 tam puan üzerinden yapılacak. Sınav puanlarını hesaplayan adayların gözü kulağı şimdi 'AÖL sonuçları açıklandı' duyurusunda. Peki, Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? AÖL sonuçları açıklandı mı? İşte, o konular hakkında bilgiler.