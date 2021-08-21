Gündem Haber Giriş: 21 Ağustos 2021 - 17:25 | 21 Ağustos 2021 - 17:27

AÖL öğrencilerine yeni sınav hakkı! AÖL ek sınavları nasıl, ne zaman yapılacak?

Açık öğretim Lisesi (AÖL) öğrencilerine bir sınav hakkı daha tanındı. Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavlarına katılamayan öğrencilere tanınan yeni sınav hakkının detaylarını paylaştı. Yangın ve sel felaketleri nedeniyle öğrencilerden bir kısmının kayıtlarını yenileyemediklerini, bir kısmının da kayıt yaptırdıkları hâlde sınava giremediklerini ifade eden Özer, AÖL ek sınavları için tarih verdi. Peki, AÖL ek sınavları nasıl, ne zaman yapılacak?