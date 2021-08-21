AÖL öğrencilerine yeni sınav hakkı! AÖL ek sınavları nasıl, ne zaman yapılacak?
Açık öğretim Lisesi (AÖL) öğrencilerine bir sınav hakkı daha tanındı. Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavlarına katılamayan öğrencilere tanınan yeni sınav hakkının detaylarını paylaştı. Yangın ve sel felaketleri nedeniyle öğrencilerden bir kısmının kayıtlarını yenileyemediklerini, bir kısmının da kayıt yaptırdıkları hâlde sınava giremediklerini ifade eden Özer, AÖL ek sınavları için tarih verdi. Peki, AÖL ek sınavları nasıl, ne zaman yapılacak?
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Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavlarına katılamayan öğrencilere yeni sınav hakkı tanıdıklarını bildirdi. Özer'in yeni sınav tarihine yönelik açıklamalarında Milli Eğitim Bakanlığının resmi adresi üzerinden de yer verildi.
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Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı açık öğretim kurumları öğrencilerinin kayıt yenileme işlemlerinin 13 Ağustos'ta tamamlandığını; öğrencilerin, 16 Ağustos-20 Ağustos'ta çevrim içi sınavlara katıldığını anımsatan Özer, yeni sınav hakkıyla ilgili şu bilgileri verdi:
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"Afet bölgelerindeki il millî eğitim müdürlerimiz ve yöneticilerimizle sürekli temas hâlindeyiz. Millî eğitim müdürlerimiz, sınava katılamayan öğrencilerin mağduriyetlerini bana ilettiler. Bunun üzerine hem bu öğrencilerin mağduriyetlerinin giderilmesi hem de ülke genelinde sınava katılamayan diğer öğrencilere tekrar fırsat sağlamak için bu öğrencilerimize yeni bir sınav hakkı tanıma kararı aldık.
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Bu çerçevede, ülke genelinde 23-24 Ağustos'ta ek sınav için kayıtlar yeniden açılacak ve çevrim içi ek sınav, 27 Ağustos saat 09.30'dan 29 Ağustos saat 23.59'a kadar yapılacak. Öğrencilerimize hayırlı olsun."