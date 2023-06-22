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AÖL Kayıt ve Kayıt Yenileme ne zaman yapılacak? İşte, AÖL kayıt tarihleri

Güncelleme Tarihi:

#Aöl#Aöl Kayıt Ücreti#Aöl Kayıt Ne Zaman
Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2023 10:46

Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme ne zaman bitecek, sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Öğrencilerin gündeminde yer alan AÖL kayıt ve kayıt yenileme tarihi için artık son günler yaklaştı. MEB tarafından yayınlanan takvimle AÖL kayıt yenileme başvurusu 16 Mayıs'ta başlamıştı. Kılavuzda yer alan bilgiye göre AÖL 3. Dönem için ilk kayıt sınav katılım ücreti olarak 50 TL ve Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına 10 TL olarak belirlendi. AÖL 3. Dönem kayıt ve kayıt yenileme ücreti halk eğitimi merkezi okul aile birliği hesabına yatırılacak. İşte, AÖL 3. Dönem kayıt tarihleri hakkında bilgiler.

1/4AÖL Kayıt ve Kayıt Yenileme ne zaman yapılacak İşte, AÖL kayıt tarihleri

Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme ne zaman bitecek, sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Öğrencilerin gündeminde yer alan AÖL kayıt ve kayıt yenileme tarihi için artık son günler yaklaştı. MEB tarafından yayınlanan takvimle AÖL kayıt yenileme başvurusu 16 Mayıs'ta başlamıştı. Kılavuzda yer alan bilgiye göre AÖL 3. Dönem için ilk kayıt sınav katılım ücreti olarak 50 TL ve Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına 10 TL olarak belirlendi. AÖL 3. Dönem kayıt ve kayıt yenileme ücreti halk eğitimi merkezi okul aile birliği hesabına yatırılacak. İşte, AÖL 3. Dönem kayıt tarihleri hakkında bilgiler.

2/4AÖL KAYITLARI NE ZAMAN BİTECEK

AÖL KAYITLARI NE ZAMAN BİTECEK?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

2022-3 dönemi yeni kayıt iş ve işlemleri başlamıştır. Kayıtlar 23 Haziran 2023 tarihi mesai bitimine kadar yapılabilecektir. Banka hesapları ise 22 Haziran 2023 23.59 da kapanacaktır.

AÖL KAYIT YENİLEME KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

AÖL İLK KAYIT KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

3/4AÖL KAYIT VE KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR

AÖL KAYIT VE KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Açık Öğretim Lisesine kayıt yenileme yaptıracak öğrencilerden, 18 yaş üstü (12 Eylül 2004 ve öncesinde doğanlar) öğrenciler, sınava girmek istediği her dönem için “sınav katılım ücretini” ödemek zorundadır. 2023 yılında bir dönem için kayıt yenileme sınav ücret olarak 50 TL ve halk eğitimi merkezi okul aile birliği hesabına; 5 TL olarak belirlenmiştir. 50 TL Açık Öğretim Lisesi Kayıt Yenileme Sınav Ücreti olarak anlaşmalı bankalara yatırılacak.

4/4AÖL Kayıt ve Kayıt Yenileme ne zaman yapılacak İşte, AÖL kayıt tarihleri

Bu dönem için ilk kayıt sınav katılım ücreti olarak 50 TL ve Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına 10 TL olarak belirlenmiştir. (50 TL Açık Öğretim Lisesi İlk Kayıt Sınav Katılım Ücreti olarak anlaşmalı bankalara yatırılacaktır. 10 TL ise halk eğitim merkezi okul aile birliği banka hesabına yatırılacak veya makbuz karşılığında teslim edilecektir.)

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