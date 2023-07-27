AÖL 3. dönem sınavları ne zaman, online mı olacak yüz yüze mı? MEB AÖL sınav tarihleri

AÖL 3. dönem sınavları belli oldu. Sınava katılacak olan Açık Lise öğrencileri AÖL 3. dönem sınavları online mı olacak yüz yüze mi merak ediyordu. Çevrimiçi sınavlar Açık Öğretim Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle yapılabiliyor. AÖL sınavlarında yanlış cevaplar doğru yanıtları etkilemeyecek. Sınavlarda kopya çektiği, bilgi paylaşımı yaptığı veya şartları sağlamadığı halde sınava katıldığı tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılacak. Peki AÖL 3. dönem sınavları ne zaman, online mı olacak 2023? İşte AÖL 3. dönem sınav tarihleri 2023