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AÖL 3. dönem sınavları ne zaman, online mı olacak yüz yüze mı? MEB AÖL sınav tarihleri

Güncelleme Tarihi:

#AÖL 3. Dönem Sınavları#AÖL#Açık Lise
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2023 11:04

AÖL 3. dönem sınav tarihleri Açık Lise öğrencileri tarafından yakından takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı 2023 AÖL 3. dönem sınavlarının Temmuz ayında yapılacağını açıklamıştı. AÖL sınavlarında öğrencilere sorumlu olunan her dersten 20 soru yöneltilecek ve bu soruların yanıtlanması için 25 dakika sınav süresi sağlanacak. 2022-2023 eğitim öğretim yılında sınav değerlendirme işlemleri 100 puan üzerinden yapılırken en az 45 alan öğrenci dersi başarıyla tamamlamış olacak. Peki AÖL 3. dönem sınavları ne zaman, online mı olacak yüz yüze mı? MEB AÖL sınav tarihleri

1/5AÖL 3. dönem sınavları ne zaman, online mı olacak yüz yüze mı MEB AÖL sınav tarihleri

AÖL 3. dönem sınavları belli oldu. Sınava katılacak olan Açık Lise öğrencileri AÖL 3. dönem sınavları online mı olacak yüz yüze mi merak ediyordu. Çevrimiçi sınavlar Açık Öğretim Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle yapılabiliyor. AÖL sınavlarında yanlış cevaplar doğru yanıtları etkilemeyecek. Sınavlarda kopya çektiği, bilgi paylaşımı yaptığı veya şartları sağlamadığı halde sınava katıldığı tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılacak. Peki AÖL 3. dönem sınavları ne zaman, online mı olacak 2023? İşte AÖL 3. dönem sınav tarihleri 2023

2/5AÖL 3. DÖNEM SINAVI ONLİNE MI 2023

AÖL 3. DÖNEM SINAVI ONLİNE MI 2023?

Milli Eğitim Bakanlığı 2022-2023 eğitim öğretim yılı Açık lise 3. dönem kararını duyurdu. Daha önce yayınlanan takvimde sınavların Temmuz ayında e-Sınav şeklinde yapılacağını açıklamıştı.

Bu ay Açık Öğretim Lisesi sınavları online olarak gerçekleştirilecek. Online sınav ekranı öğrenciler için 13 gün boyunca açık kalacak.

Ceza infaz kurumlarındaki hükümlü öğrencilerin sınavları ise farklı tarihlerde yapılacak. Hükümlü öğrencilerin sınavları 18 Temmuz tarihinde başlayacak ve 9 Ağustos tarihine kadar devam edecek.

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3/5AÖL SINAVLARI NE ZAMAN

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖL 3. dönem online sınavlar normal öğrenciler için 28 Temmuz Cuma günü saat 09:30’da başlayacak. AÖL sınavlarına son giriş tarihi ise 9 Ağustos 2023 olarak belirlendi. Saat 23:59’dan sonra online sınav ekranı kapanacak. Açık Öğretim Lisesi sınav gününün uzatılmasına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Belirlenen takvim doğrultusunda adayların sınavları tamamlaması talep ediliyor.

4/5AÖL ONLİNE SINAVLARA GİRİŞ NASIL YAPILIR

AÖL ONLİNE SINAVLARA GİRİŞ NASIL YAPILIR?

AÖL 3. dönem sınavları AÖL Bilgi Yönetimi üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar belirlenen sınav takvimi doğrultusunda resmi internet sayfasından T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak sınav ekranına ulaşabilecek.

Şifrelerini unutan veya yeni kayıt yaptırdığı için bilmeyen adaylar 444 06 32 numaraları telefondan şifre hakkında gerekli bilgileri alabilirler.

 

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5/5AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı 3. dönem sınav sonuçları tarihi, mezuniyet vb. durumu olan öğrenciler tarafından merak ediliyor.

AÖL sınavları 9 Ağustos 2023 tarihinde tamamlanacak. Bakanlık henüz sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurmadı.

Ancak genellikle online sınavlar tamamlandıktan sonra 5 iş günü içerisinde sınavın düzenlenmesine ve sorulara yönelik itirazlar alınıyor. İtiraz değerlendirme işlemlerinin sona ermesinin ardından en fazla 1 hafta içerisinde online sınav sonuçlarının duyurulması bekleniyor.

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#AÖL 3. Dönem Sınavları#AÖL#Açık Lise

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