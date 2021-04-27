AÖL 3. dönem sınavları ne zaman başlıyor? MEB Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav takvimi
AÖL sınav tarihleri için öğrencilerin bekleyişi başladı. Lise eğitimini açıktan tamamlayan öğrencilerin katılımı ile gerçekleşecek olan Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınavları ile ilgili gözler Milli Eğitim Bakanlığı'na çevrildi. Online yapılması beklenen 2021 açık lise sınavları MEB sınav takvimine göre temmuz ayında gerçekleşecek. AÖL sınav sonuçları, yapılan değerlendirmelerin ardından öğrenci girişi ve şifresi ile sorgulanacak. Peki, AÖL 3. dönem sınavları ne zaman başlıyor? İşte, 2021 AÖL sınav tarihleri ile ilgili bilgiler.
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AÖL 3. dönem sınavlarının tarihi, öğrencilerin gündeminde yer almaya başladı. Açık Öğretim Lisesi 2021 AÖL 3. dönem sınavlarına hazırlanan adaylar, MEB takvimine yayınlanan sınav tarihine göre sınavlara hazırlanacak. Açık lise sınavlarının 3-4 Temmuz tarihlerinde yapılması bekleniyor. Sınav kayıt işlemleri her dönem olduğu gibi MEB'in internet sitesinden tamamlanacak. Sınav tarihleri pandemi nedeni ile değişkenlik gösterebilir. Ancak MEB'den henüz yeni bir açıklama yapılmadı.
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AÖL SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
a) İlköğretim Okulu/Ortaokul mezunu olanlar,
b) Ortaöğretim kurumlarından ayrılanlardan halen örgün eğitimde kayıtlı olmayanlar ile e okulda 2020-2021 eğitim öğretim yılında aktif öğrenci olmayanlar,
c) Ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar,
ç) Bir yükseköğretim kurumundan ayrılan veya mezun olanlardan, meslek liselerinin
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3 yıllık veya 4 yıllık sisteminden mezun olanlar ile genel liselerimizin 3 yıllık veya 4 yıllık alanlı sisteminden mezun olanlar,
d) Yurt dışında öğrenim görmüş olup, il millî eğitim müdürlükleri ya da yurt dışındaki eğitim müşavirliği/eğitim ataşeliklerinden, yukarıdaki (a), (b), (c) ve (ç) maddelerindeki şartlardan birini taşıyan denklik belgesi almış olanlardan denkliği 19/07/2010 ve daha önceki tarihte düzenlenmiş olanlar başvurabilir. (Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20/07/2010 tarih ve 76 sayılı kararı ile ülkemizde alanlı sistem kalktı.)
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AÖL KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?
AÖL resmi internet sitesinde yer alan AÖL 3. dönem kayıt yenileme bilgilerine göre;
) Açık Öğretim Lisesi 2020-3. Dönemi kayıt yenileme ve yeni kayıt işlemleri 26 Nisan Pazartesi günü başlayıp 10 Mayıs Pazartesi günü mesai bitiminde sona erecektir.
2) Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrencilerden 2 Temmuz 2004 (dahil) ve öncesi doğum tarihliler kayıt yenileyebilecektir.
3) Açık Öğretim Lisesine yeni (ilk) kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerden sadece e-okuldan ilköğretim veya ortaokul mezunu bilgisi veya açık ortaokul mezunu olarak gelenlerin yeni (ilk) kaydı alınacaktır. (Öğrencinin e- okulda ilköğretim veya ortaokul bilgisi olup lise bilgisi de varsa yeni (ilk) kaydı alınmayacaktır.)
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4) Yeni (ilk) kayıt olan öğrencilerin, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri aracılığıyla kendilerine ait biyometrik fotoğraflarını sisteme taratmaları gerekmektedir.
5) Öğrencilerin Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemine girerek adres bilgileri sekmesi altından adres ve telefon numaralarını güncellemeleri gerekmektedir.
6) Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinden Açık Öğretim Lisesine geçiş (nakil) yapacak öğrencilerden e- okulda bilgisi olan öğrenciler hariç olmak üzere, ilk kayıt evrağına göre sistemde tasdikname-öğrenim durum belgesi veya ilköğretim-ortaokul mezuniyet belgesi veya yurtdışı denklik belgesi taralı olmayanların geçişleri engellenecektir. Bu durumdaki öğrencilerin ilgili belgelerini sisteme tarattırmaları gerekmektedir. Belgeler sistemde ilgili alana tarandiktan sonra geçiş (nakil) işlemi yapılacaktır.
7) Cezaevinde bulunan öğrencilerin haziran ayında yüzyüze yapılacak olan 2020-1. Dönem sınav bilgileri Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne teslim edildiği için cezaevinde görevli öğretmenlerin son dönemi 2020-1 olan ve özel durumu "tutuklu veya hükümlü" olan bu öğrenciler için yapacakları cezaevi bilgisi değişiklikleri, gönderilen sınav bilgilerinde değişiklik oluşturmayacaktır.
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8) 7. maddede belirtilen öğrenci grubu ile sistemde özel durumu "tutuklu veya hükümlü" olan öğrencilerin 2020-3. Dönem kayıt yenilemeleri yapılmayacaktır. Bu sebeple özel durumu tutuklu veya hükümlü öğrencilerin özel durumlarının cezaevinde görevli öğretmenler tarafından güncellenmesi gerekmektedir.
9) Özel durumu tutuklu veya hükümlü iken kayıt yenileme süreci içerisinde dışarı çıkan öğrencilerden 2020-3. Dönem için kayıt yenilemek isteyenlerin özel durumlarını değiştirerek kayıtlarını yeniletmeleri gerekmektedir.
10) Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sisteminde "Öğrenci Durumu: İNCELEMEYE ALINMIŞ ÖĞRENCİ" olan öğrencilerimizin kayıt yenileme ücreti yatırmaları sistem tarafından engellenmiştir. Bu durumdaki öğrencilerimiz kayıt yenileme tarihleri içerisinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine başvurarak İNCELEME DURUMLARININ kaldırılmasını talep etmeleri gerekmektedir.
Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri öğrenci taleplerini açık lise e-posta adresine gönderecektir.
Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından talepler incelenerek, talebi uygun görülen öğrencilerin inceleme durumları kaldırılacaktır.
İnceleme durumları kaldırılan öğrenciler kayıt yenileme ücretini yatırarak kayıtlarını yenileyebilecektir.