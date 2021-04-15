AÖL 3. dönem sınavı ne zaman ve online mı olacak?

AÖL 3. dönem sınav tarihi ve kayıt yenileme süreci pek çok öğrencinin gündeminde yer alıyor. AÖL 3. dönem sınav tarihi kapsamında harekete geçecek olan öğrenciler, buna göre kayıt yenileme sürecini tamamlayacak ve sınava hazırlıklarına başlayacak. Peki, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen sürece göre AÖL 3. dönem sınav tarihi ne zaman olacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler