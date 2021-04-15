AÖL 3. dönem sınavı, pek çok kişi tarafından merakla bekleniyor. İkinci dönem sınavlarını tamamlayan ve 3. dönem için geri sayıma başlayan öğrenciler, internet üzerinden AÖL 3. dönem sınav tarihi için araştırmalarına başladı. Peki, AÖL 3. dönem sınavı ne zaman ve online mı olacak? İşte, geçtiğimiz dönem sınavlarını online olarak tamamlayan AÖL öğrencileri için 3. dönem sınavları hakkında detaylı bilgiler
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AÖL 3. dönem sınav tarihi ve kayıt yenileme süreci pek çok öğrencinin gündeminde yer alıyor. AÖL 3. dönem sınav tarihi kapsamında harekete geçecek olan öğrenciler, buna göre kayıt yenileme sürecini tamamlayacak ve sınava hazırlıklarına başlayacak. Peki, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen sürece göre AÖL 3. dönem sınav tarihi ne zaman olacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
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AÖL 3. dönem sınavının Temmuz ayında gerçekleşmesi bekleniyor. Sınavın tam tarih bilgisi pandemi sürecinin durumuna göre belirlenecek. Sınavla ilgili resmi bir açıklama yapılması halinde haberimize eklenecektir.
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AÖL KAYIT YENİLEME TARİHİ AÇIKLANDI MI?
AÖL kayıt yenileme tarihi de henüz net olarak ilan edilmedi. Ancak önümüzdeki haftalarda tarihin duyurulması bekleniyor. Konuyla ilgili detaylar geldikçe haberimiz güncellenecek.