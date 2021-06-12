AÖF'de mezun olduğumu nasıl anlarım? AÖF mezuniyet sorgulama

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri, dün açıklanan sınav sonuçları sonrasında AÖF'de mezun olduğumu nasıl anlarım ve AÖF mezuniyet sorgulama hususlarını araştırmaya başladı. Peki, Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan bilgilere göre AÖF mezuniyet sorgulama nasıl yapılır? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler