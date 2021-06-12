AÖF'de mezun olduğumu nasıl anlarım? AÖF mezuniyet sorgulama
AÖF mezuniyet sorgulama ve mezun olduğumu nasıl anlarım soruları, dün akşam saatlerinde yapılan sonuç açıklamasının ardından öğrencilerin gündeminde yer almaya başladı. Üniversite eğitimlerini açıköğretim sistemi ile alan öğrencilerin dahil olduğu Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, mezuniyet hak eden öğrencilerin diplomalarını hazırlayarak teslim edecek. Peki, AÖF mezuniyet sorgulama ekranı nereden ulaşılabilir? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
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Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri, dün açıklanan sınav sonuçları sonrasında AÖF'de mezun olduğumu nasıl anlarım ve AÖF mezuniyet sorgulama hususlarını araştırmaya başladı. Peki, Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan bilgilere göre AÖF mezuniyet sorgulama nasıl yapılır? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
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AÖF'de mezun olduğumu nasıl anlarım?
AÖF'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Mezuniyet işlemleri devam etmekte olup birkaç gün içinde mezuniyet durumunuz sayfaya yansıdıktan sonra E-devletten mezun yazısı alabilirsiniz.
Diplomalar sınav sonuçları açıklandıktan sonra 20 iş günü içinde bağlı olduğunuz büroya gönderilir."
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AÖF mezuniyet sorgulama
Mezuniyet diplomasının doğrulaması, Anadolu Üniversitesi üzerinden yapılabiliyor.
Açıköğretim Sisteminde Geçici Mezuniyet Belgesi düzenlenmemektedir.
Sınav sonuçları açıklandıktan sonra takip eden birkaç gün içerisinde mezun durum güncellemesi yapılır sonra e-devlet sisteminden durumunuzun güncellemesini kontrol edebilir ya da Mezuniyet Belgesi dokümanı alabilirsiniz.