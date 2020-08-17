AÖF yaz okulu sınavı online mı olacak? İşte 2020 AÖF yaz okulu sınav tarihi
AÖF yaz okulu sınavı için geri sayım başladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu kayıt işlemleri 20-28 Temmuz tarihleri aralığında alındı. Yaz okulu kayıt işlemi, Ders Seçimi ve Kayıt Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşti. Yaz okuluna kayıt yaptıracak öğrenciler en fazla beş ders seçebildiler. AÖF tarafından yapılan açıklamada sınavların ne zaman yapılacağı duyuruldu.
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AÖF yaz okulu sınavının ne zaman yapılacağı ve nasıl olacağı ile ilgili araştırmalar hızlandı. Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2019-2020 öğretim yılı yaz okulu kayıt işlemleri temmuz ayında gerçekleştirildi. Sınavlar 5 Eylül’de yapılacak. Peki AÖF yaz okulu sınavı online mı olacak? İşte kurum tarafından yapılan açıklama...
AÖF YAZ OKULU SINAVI ONLİNE MI OLACAK? Kurum tarafından yapılan açıklama, ‘Yaz okulu sınavları 5 Eylül 2020 tarihlerinde pandemi şartlarının elvermesi durumunda yüz yüze yapılacaktır. Aksi bir durumda sınav çevirimiçi olarak gerçekleştirilecektir.’ denildi.
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AÖF YENİ KAYIT İŞLEMİ NASIL YAPILIR?
Anadolu Üniversitesinin Merkezi Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin programlarına Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile öğrenci kabul edilmektedir. Buna göre; Önlisans programlarını tercih edebilmek için ilgili Temel Yeterlilik Testi (TYT) puan türünde en az 150 puan almakLisans programlarını tercih edebilmek için ilgili Alan Yeterlilik Testi (AYT) puan türünde en az 170 puan almak gerekmektedir. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sisteminin (ÖSYS) tercih işlemlerinde kontenjan dâhilinde bir önlisans veya lisans programına yerleştirilenler kayıt hakkı kazanmaktadırlar. ÖSYM’nin www.osym.gov.tr internet adresinden 2020 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) başvuru işlemleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.